Nederland, de blinde vlek van DPG Media

Nu DPG Media naast de tv-groep RTL Nederland grijpt, dreigt dat marktsegment een blinde vlek te worden voor het Belgisch bedrijf. De vraag is of dat een ramp is of niet.

Stel je even voor. Maandenlang werk je hard aan een overnamedossier. Je huurt advocaten in, laat datarooms overuren draaien, maakt elke dag je huiswerk, onderhandelt continu. En dan, wanneer de veiling haar conclusie nadert, blijkt plots dat de verkoop niet doorgaat, en dat parallel een fusie is onderhandeld met een concurrent.

Het overkwam deze week DPG Media, in ons land bekend van onder andere VTM en Het Laatste Nieuws. Terwijl het bedrijf hoopte RTL Nederland deze week op de kop te tikken, bleek dat laatste plots in het huwelijksbootje te stappen met het Talpa van de miljardair John de Mol. Samen vormen die twee een nieuwe mastodont in commerciële televisie en radio, met een marktaandeel van zo'n 55 procent in de voor adverteerders belangrijke doelgroep van 18 tot 54 jaar.

Door het formaat van de fusiegroep RTL/Talpa is de kans reëel dat ze zenders moet afstoten. Dan komt DPG weer in beeld.

Dat is frustrerend voor DPG, en niet alleen om de verloren moeite. RTL Nederland was voor het Belgisch bedrijf een uitgelezen kans om in Nederland actief te worden in televisie, zoals het dat in België is met VTM. De Persgroep is dan wel een reus met 56 nieuwsmerken in Nederland - van De Volkskrant tot QMusic - geen enkel daarvan is een tv-zender. Die blinde vlek blijft - vooralsnog - een blinde vlek.

Geen must-have

De vraag is hoe problematisch dat is voor DPG. Hoewel de rol van televisie als advertentiemagneet onder druk staat, blijft het medium een belangrijke troef om uit te spelen op de advertentiemarkt. In die zin is de mislukte overname een zware tegenvaller.

Maar algemeen liggen de kaarten anders voor DPG in Nederland dan in België. In ons land is televisie van levensbelang voor DPG, omdat het bedrijf in zijn andere marktsegmenten - print en online - moet opboksen tegen het grotere Mediahuis (onder andere De Standaard en Het Nieuwsblad). In Nederland is DPG wel de grootste in wat het doet. Daarom werd RTL Nederland intern ook eerder als een 'very nice to have' bekeken dan als een 'must-have'.

Dat neemt niet weg dat DPG liever mét dan zonder televisie doorgaat in Nederland. Die kans is nog niet verdwenen. De fusie tussen RTL en Talpa moet nog worden afgeklopt door de mededingingsautoriteiten. Door het formaat van de fusiegroep is de kans reëel dat die zenders moet afstoten om een fiat te krijgen. Dan kan DPG weer in beeld komen. Volgens waarnemers is het zelfs denkbaar dat de deal in zijn geheel wordt afgekeurd.

Perspectieven in Vlaanderen

Als de deal wel wordt goedgekeurd, kan dat andere perspectieven openen. In Frankrijk ligt een gelijkaardige monsterfusie voor, tussen TF1 en M6. Als zulke deals plots kunnen voor mededingingsautoriteiten, ligt in theorie de weg open voor een verdere consolidatie in België.

Als deals als die tussen RTL en Talpa of TF1 en M6 worden goedgekeurd, zet dat de deur open om in Vlaanderen verder te consolideren.

Dan gaat het niet zozeer over de overname van de Franstalige zendergroep RTL Belgium, waarvoor DPG sowieso goede kaarten in handen heeft (zie hieronder). Volgens waarnemers zou DPG in een wereld waarin deals genre RTL/Talpa goedkeuring krijgen ook naar concurrent SBS - de zendergroep achter de Play-zenders - kunnen lonken.

SBS is vandaag voor de volle 100 procent in handen van Telenet, maar staat er niet bovenaan op de prioriteitenlijst. Het zou dus zomaar kunnen dat Telenet openstaat voor een verdere samenwerking. DPG en Telenet - niet zo lang geleden nog gezworen vijanden - werken al goed samen in het streamingplatform Streamz.