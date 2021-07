Nederlanders openen offensief in online drukwerk

Wouter Haan van Drukland.be: 'we willen verdubbelen in België'.

De Nederlandse groep Simian wil met Drukland.be de Belgische marktleider worden in online drukwerk. Het bedrijf opent een kantoor in Brugge.

De markt voor reclamedrukwerk - van folders en visitekaartjes tot vlaggen, borden of bedrukte koffiekoppen - is de voorbije jaren in grote mate verschoven van lokale drukkerijen naar online platformen. Naast lokale spelers zoals flyer.be en zwartopwit.be zijn ook heel wat Nederlandse bedrijven actief, zoals Vistaprint en Drukland.be.

7,5 miljoen omzet in belgië Drukland.be heeft in ons land een omzet van 7,5 miljoen euro, een bedrag dat het in drie jaar wil verdubbelen tot 15 miljoen.

Die laatste heeft grote ambities in ons land. ‘Vandaag hebben we 100.000 Belgische klanten, bijna een kwart van ons totaal, en draaien we in België 7,5 miljoen euro omzet. Dat willen we de komende drie jaar verdubbelen tot 15 miljoen’, zegt oprichter en CEO Wouter Haan van Simian, het moederbedrijf van Drukland.be.

De eerste stap in dat groeiplan is de opening van een lokale klantendienst met een tiental Vlaamse medewerkers. Het kantoor wordt gevestigd in een pand op de Brugse Markt, wat moet helpen om de nodige uitstraling te krijgen. In een volgende fase wil Haan ook meer investeren in lokale marketingcampagnes.