Nederlandse Consumentenbond eist 1,5 miljard euro van TikTok: 'Uitbuiting van kinderen moet stoppen'

De Nederlandse consumentenorganisatie en de pas opgerichte stichting Take Back Your Privacy zeggen TikTok de wacht aan. Ze hekelen dat de videoapp zijn overwegend jonge gebruikers 'uitbuit'. 'Het bedrijf verdient honderden miljoenen per jaar over de rug van kinderen', zegt directeur Sandra Molenaar. 'Het verzamelt stiekem allerlei privégegevens van kinderen en gebruikt die voor advertenties, waar het bakken geld mee verdient. TikTok heeft kinderen tot een product gemaakt.'

Bij onze noorderburen zijn naar schatting 1,2 tot 1,6 miljoen kinderen actief op het platform. De Consumentenbond eist een schadevergoeding per gedupeerd kind voor de inbreuken op hun rechten. 'We rekenen ongeveer 1.000 euro per gebruiker, al kan je dat niet zo scherp zetten. Niet alle schendingen zijn even zwaar. Het uitbuiten van een 12-jarige weegt zwaarder door dan bij een 17-jarige, die wel beseft dat TikTok een multinational is', legt woordvoerder Gerard Spierenburg uit.