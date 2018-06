‘Nederlandse tv-reus Endemol staat te koop'

Endemol werd opgericht door de Nederlandse tv-ondernemers John De Mol en Joop Van Den Ende en tekende in de jaren 90 en 2000 voor succesformats zoals ‘Big Brother’. In 200 werd Endemol verkocht aan de Spaanse telecomgroep Telefonica.

Na heel wat omzwervingen is Endemol Shine vandaag voor telkens de helft in handen van de Amerikaanse mediagroep 21st Century Fox en de private-equitygroep Apollo Global Management . Beide aandeelhouders zouden al toegezegd hebben hun belang te willen verkopen indien er een koper wordt gevonden. De zoektocht wordt volgens CNBC begeleid door Deutsche Bank en Liontree.

Fox had eerder al een optie laten passeren om het tv-bedrijf volledig over te nemen, en was van plan om zijn belang van 50 procent aan de mediareus Disney te verkopen. Om het nog wat ingewikkelder te maken, vormt 21st Century Fox momenteel zelf het voorwerp van een biedstrijd tussen Disney en de kabelgroep Comcast. De partij die uiteindelijk de hand zal leggen op Fox, zal wellicht dus ook de opbrengst uit de verkoop van Endemol kunnen opstrijken.