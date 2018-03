'Nee, dit is geen tegenzet op fusie Persgroep-Medialaan'

De krantenuitgever Mediahuis bundelt op het vlak van reclame de krachten met de zendergroep SBS.

Mediahuis (in ons land onder andere De Standaard en Gazet van Antwerpen, in Nederland onder andere NRC Handelsblad) en de ondernemers Wouter Vandenhaute en Erik Watté verkopen respectievelijk hun 20 en 30 procent in De Vijver Media, het bedrijf boven het productiehuis Woestijnvis en de tv-zenders Vier, Vijf en Zes. Koper is Telenet . Het internet- en televisiebedrijf had al de overige 50 procent in handen.

Gert Ysebaert, de topman van Mediahuis, laat zijn licht schijnen op de deal.

Mediahuis en de zenders versterken hun samenwerking op het vlak van reclame. De Persgroep en Medialaan (o.a. VTM) kondigden vorig jaar al een crossmediale regie aan voor print, tv, radio, online en video.

Gert Ysebaert: 'Dit is geen tegenzet. Corelio, de voorganger van Mediahuis, zit al sinds 2000 in Woestijnvis. Sindsdien hebben we het pad samen bewandeld. Dat we een gezamenlijke regie starten is het bewijs dat de mediasector in volle beweging is. Het is nodig om nieuwe posities in te nemen.'

In tegenstelling tot bij De Persgroep en Medialaan smelten jullie regies niet volledig samen. Hoe gaat het werken?

Ysebaert: 'Het grootste deel van de reclame blijven we apart doen. Onze regie telt 130 mensen. Voor de crossmediale vraag naar campagnes zetten Mediahuis en de zenders tien mensen samen. Ze zullen werken vanuit Groot-Bijgaarden (Mediahuis) en Vilvoorde (SBS).'

Tien mensen lijkt weinig.

Ysebaert: 'Er is een toenemende vraag naar zogenaamde 360 graden-campagnes die verschillende media bestrijken. Maar die markt is nog niet zo groot. Als de markt groeit, zullen we daar verder in gaan.'

Met deze deal laat Mediahuis televisie los en focust het op print.

Ysebaert: 'Verre van! We laten lineaire tv los, maar dat geldt niet voor content en entertainment. We zetten hard in op online video. En we zitten nog in regionale nieuwszenders.'

'En onze focus is niet print, maar nieuws. En de digitale transformatie van die business. Nieuws zo goed mogelijk brengen, ook digitaal.'

Op hoeveel waardeert deze deal De Vijver Media, het bedrijf boven Woestijnvis en de SBS-zenders?