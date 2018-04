Netflix blijft boomen op de beurs

Netflix is dit jaar met een spurt van een kleine 70 procent veruit het best presterend aandeel van de Nasdaq100, de korf steraandelen van de Amerikaanse technologiebeurs. Het jongste kwartaalrapport bevat voer voor zowel die-hard fans als die-hard critici, al zullen deze laatsten na de verschroeiende rit tot nog toe in 2018 te druk bezig zijn met hun wonden te likken.