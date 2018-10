Netflix doet beter dan verwacht

Netflix heeft er in het derde kwartaal miljoen 6 miljoen abonnees bijgekregen. Dat is beter dan verwacht. Ook het vierde wordt goed.

De Amerikaanse streamingdienst Netflix heeft er in het derde kwartaal 6,07 miljoen abonnees bijgekregen: 1 miljoen in de VS en 5,07 in de rest van de wereld. Dat is veel beter dan verwacht. Netflix voorspelde in juli dat er in het derde kwartaal netto 5 miljoen nieuwe abonnees zouden bijkomen. Het totaal aantal abonnees is daarmee gestegen van 130 naar 137 miljoen.

6,07 miljoen Nieuwe abonnees Netflix kreeg er in het derde kwartaal iets meer dan 6 miljoen nieuwe abonnees bij

Investeerders keken met veel belangstelling uit naar de cijfers voor het derde kwartaal. De Amerikaanse videostreamingdienst kende in het tweede kwartaal immers een forse dip. Dat zorgde ook voor een daling van het aandeel met 20 procent sinds 9 juli. De betaaltelevisiezender kon vorig kwartaal slechts 5,2 miljoen nieuwe abonnees aan zich binden terwijl het gehoopt had op 6,2 miljoen.

Beleggers vroegen zich dan ook af of Netflix een tijdelijk probleem had of een structureel. Niet dus want voor het vierde kwartaal voorspelt Netflix een toename van het aantal abonnees met 7,6 miljoen.

Negatief

Netflix boekte in het derde kwartaal een negatieve vrije kasstroom van 859 miljoen dollar. In hetzelfde kwartaal een jaar terug was dat nog 465 miljoen dollar negatief.

De nettowinst bedroeg 89 cent per aandeel. Analisten gingen uit van een nettowinst van gemiddeld 29 cent per aandeel, fors minder dan de 68 cent een jaar eerder. De omzet nam met een derde toe tot 3,9 miljard dollar.

Netflix is een van best presterende aandelen ter wereld. De afgelopen drie jaar verdrievoudigde het in waarde. Dit jaar groeide het aandeel 74 procent. Dat had alles te maken met de recordgroei aan nieuwe abonnees, beter dan analisten verwachtten. Investeerders geloven dat Netflix nog veel jaren groei voor zich heeft.

Wall Street-analisten spreken de verwachtingen van het bedrijf - dat zegt te kunnen groeien naar 400 miljoen abonnees - dan ook helemaal niet tegen. Integendeel.

Cash burn

De streamingdienst investeert dit jaar 8 miljard dollar in de productie van eigen materiaal en de aankoop van series in licentie. Voor Europa alleen al gaat het om 1 miljard dollar.

Door die investeringen bloedt Netflix cash. Verwacht wordt dat de 'cash burn' dit jaar zal oplopen van 2 naar 3,3 miljard dollar. Netflix zelf zegt dat het dichter bij de 3 dan bij de 4 miljard dollar zal zijn.