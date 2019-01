Netflix groeit aan recordtempo

Netflix heeft met bijna 9 miljoen nieuwe klanten een goede eindejaarsperiode achter de rug.

In het slotkwartaal van 2018 kwamen er 8,8 miljoen nieuwe klanten bij: 1,5 miljoen in de VS en 7,3 miljoen in de rest van de wereld.

Dat is een record. En hoger dan de eigen prognose van 7,6 miljoen nieuwkomers, maar licht onder de gemiddelde analistenverwachting van 9,2 miljoen.

Bij de populairste shows stipt het bedrijf het fel gehypete Bird Box met Sandra Bullock aan. De post-apocalyptische film werd in zijn eerste vier weken door 80 miljoen mensen gezien.

Andere toppers zijn de Golden Globe winnende film Roma en The Ballad of Buster Scruggs van de gebroeders Coen. Bij de internationale content vallen het Spaanse Elite (20 miljoen kijkers) en het Turkse Protector (10 miljoen) in de kijker.

13 miljard dollar investeringen

Die laatste twee titels bewijst dat Netflix met succes inzet op lokale shows om kijkers aan zich te binden. Want de toekomst van de streamingdienst ligt buiten de VS. Van de 138 miljoen klanten wonen er 58 miljoen in de VS en ruim 79 miljoen in de rest van de wereld.

De keuze voor lokale films en series kost flink wat geld. Vorig jaar investeerde Netflix een recordbedrag van 13 miljard dollar in eigen producties, tegen 9,8 miljard in 2017. Hoeveel het bedrijf dit jaar denkt te investeren, wordt niet gemeld in de kwartaal- en jaarcijfers.

Over heel 2018 trok Netflix 29 miljoen klanten aan tot 139 miljoen, tegen 22 miljoen in 2017. Dat leverde een omzetgroei van 35 procent op tot 16 miljard dollar. De bedrijfswinst verdubbelde nagenoeg tot 1,6 miljard dollar.