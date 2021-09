Netflix neemt zijn eerste gamestudio over

Het streamingbedrijf Netflix koopt de Californische videogamemaker Night School Studio, bekend van de game Oxenfree, en lanceert vijf mobiele games op Europese markten.

Night School Studio is de eerste gamingstudio die de streaminggigant, goed voor zo'n 200 miljoen abonnees, koopt. De aankoopprijs is niet bekend. 'We staan aan het begin van de creatie van een geweldige game-ervaring voor onze leden wereldwijd', aldus Netflix.

De overgenomen studio is met zijn 21 medewerkers geen gigant. Night School Studio maakte in 2016 wel een spraakmakend debuut met Oxenfree, een tienerthriller in bovennatuurlijke sferen met een bijzondere soundtrack. De games van de studio zijn verkrijgbaar op PlayStation van Sony, Xbox van Microsoft, Nintendo Switch en op pc. De studio brengt volgend jaar Oxenfree 2 uit op Nintendo Switch, PlayStation en pc. De overname verandert daar niets aan.

Het zijn de eerste niet-mobiele titels in het videogameaanbod van Netflix, tenminste als we geen rekening houden met Eden Unearthed, een virtualrealitygame die onlangs in alle stilte werd gelanceerd.

Oxenfree: launch trailer

'Net zoals onze series en films zullen deze games deel uitmaken van het Netflix-lidmaatschap, en dat alles zonder advertenties of in-appaankopen', zei het bedrijf in een mededeling.

Nieuwe categorie

Reed Hastings, de CEO van Netflix, liet eerder vallen dat games een deel van de toekomst van Netflix kunnen worden. Denk aan de interactieve film 'Black Mirror: Bandersnatch', waarin kijkers de mogelijkheid krijgen de verhaallijn te sturen. De streamingdienst moet opboksen tegen concurrenten zoals Disney+ en HBO Max. Hastings beschouwt games zoals Fortnite ook als concurrentie omdat ze beslag leggen op veel tijd van de consumenten.

'We beschouwen gaming als een nieuwe inhoudscategorie, net zoals onze expansie in originele films, animatie en non-fictietelevisie', schrijft Netflix in zijn jongste brief aan de aandeelhouders.

Netflix is bijna tien jaar bezig zelfgefinancierde series en films. Ook daar zullen de investeringen nog toenemen, maar nu is het 'tijd om meer te leren over hoe onze leden games waarderen'.

Mobiel

Stranger Things: The Game - Release Trailer