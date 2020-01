Netflix ontgoochelt met zwakke kwartaalprognoses

Netflix heeft in het voorbije kwartaal 8,8 miljoen nieuwe gebruikers voor zich gewonnen, maar het bedrijf verwacht een aanzienlijke vertraging in het lopende kwartaal.

Netflix heeft zichzelf overtroffen in het vierde kwartaal. Het haalde wereldwijd 8,76 miljoen nieuwe, betalende gebruikers binnen, terwijl het zelf mikte op slechts 7,65 miljoen. De groei van het klantenbestand is voornamelijk gedreven door de internationale expansie van Netflix.

In de VS en Canada, de thuismarkt van Netflix, tekende het maar 550.000 nieuwe klanten op. 'Dat lage cijfer is waarschijnlijk het gevolg van onze recente prijswijzigingen en van concurrerende intiatieven', luidt het. Netflix, opgericht door Reed Hastings, heeft het duidelijk niet gemakkelijk nu ook streamingdiensten zoals recent Disney + en Apple TV+ om de kijker strijden.