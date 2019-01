Netflix schrapt comedyshow in Saoedi-Arabië na klacht

De streamingdienst Netflix schrapt een aflevering van de comedyshow 'Patriot Act With Hasan Minhaj' in Saoedie-Arabië na een klacht van de overheid. Comedian en presentator Hasan Minhaj bekritiseerde in de show het regime.

In de episode, die voor het eerst werd vertoond in oktober, bekritiseert Minhaj de relatie van de VS met Saoedi-Arabië na de moord op de journalist Jamal Khashoggi. 'Dit zou een goed moment zijn om onze relatie te herbekijken, en ik zeg dat als moslim en als Amerikaan', klinkt het. Khashoggi was een uitgesproken criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman.

Minhaj noemde de oorlog in Jemen voorts 'de grootste tragedie onder het regime van bin Salman'. Hij riep techbedrijven ook op geen geld meer te aanvaarden van de Saoedische overheid. Silicon Valley 'zwemt in het Saoedisch geld', zegt Minhaj. Het Saoedische regime is de grootste individuele investeerder in het techwalhalla.

Wet

We steunen de artistieke vrijheid wereldwijd, maar we moeten nu eenmaal aan de lokale wetten van een land gehoorzamen. Netflix

Een Saoedische overheidscommissie diende vorige maand een klacht in en Netflix verwijderde de aflevering vorige week, weet de Britse krant Financial Times. Netflix zegt in een persbericht dat het de artistieke vrijheid wereldwijd steunt, maar dat het nu eenmaal aan de lokale wetten van een land moet gehoorzamen. De vraag om de aflevering te schrappen, was wettelijk in orde, klinkt het.

Elders in de wereld blijft de bewuste aflevering beschikbaar. Saoedi's kunnen ze ook nog altijd bekijken op de videodienst YouTube.

'Schandalig'

Karen Attiah, die de journalistieke bijdrages van de overleden Khashoggi aan de Washington Post coördineerde, noemt de houding van Netflix 'schandalig'. Op de sociale media regent het kritische reacties op de beslissing van Netflix.