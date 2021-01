Netflix springt vlot over lat van 200 miljoen abonnees

De Amerikaanse streamingreus verwelkomde in het vierde kwartaal 8,5 miljoen nieuwe betalende abonnees, ruim 2 miljoen meer dan verwacht.

Comakijkkoning Netflix sloot 2020 af met een knal van formaat. Het heeft de verwachte groei in abonnees ruimschoots overtroffen, zo blijkt uit de cijfers voor het vierde kwartaal.

Zelf had de streamingreus verwacht dat het aantal abonnees in het vierde kwartaal met 6 miljoen zou stijgen, van 195 miljoen tot boven 200 miljoen (201,2 miljoen).

Maar het zijn er uitendelijk ruim 8,5 miljoen extra geworden, tot bijna 204 miljoen, of dik 2 miljoen meer dan de analistenschattingen van 6,1 miljoen. Over het hele jaar 2020 schreef Netflix er 37 miljoen abonnees bij, een record.

Met 'The Queen's Gambit' en het kostuumdrama 'Bridgerton', dat een recordaantal van 63 miljoen kijkers lokte en in 76 landen het best bekeken Netflix-programma is, had de streamingreus alvast stevige kijkershits in handen.

Het aandeel van de Amerikaanse streamingdienst steeg sterk tijdens de coronacrisis, omdat mensen in meer dan 190 landen tijdens de lockdowns massaal Netflix-series begonnen te bingen.

Even leefde de vrees dat die groei zou vertragen, toen in het derde kwartaal bleek dat Netflix er in die periode maar 2,2 miljoen abonnees had bijgekregen, terwijl analisten er 3,3 miljoen hadden verwacht. Maar die vrees blijkt dus onterecht.

Concurrentie

Al heeft Netflix ook af te rekenen met concurrentie. Zo heeft de streamingapp Disney+, die het entertainmentbedrijf Disney eind 2019 lanceerde, inmiddels al 80 miljoen betalende abonnees.

Dat Disney terrein wint, blijkt ook uit onderzoek van de mediaonderzoeker Nielsen. Daaruit bleek dat zeven van de tien meest gestreamde films in 2020 gekeken werden op Disney+. Daarnaast nam Netflix slechts 28 procent van de streamingtijd voor zijn rekening tegenover 31 procent in 2019. Disney+ was goed voor 6 procent van de streamingtijd.