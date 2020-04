Netflix strikt 16 miljoen extra abonnees

De coronacrisis is een vloek en een zegen voor Netflix. De videostreamingdienst trekt veel meer kijkers, maar de kosten van de crisis wegen ook op de winst.

Zoals verwacht heeft Netflix in het eerste kwartaal veel meer nieuwe abonnees kunnen aantrekken en hebben de klanten veel meer uren gekeken naar producties uit de uitgebreide videotheek van het bedrijf. Met 15,77 miljoen nieuwe betalende klanten erbij, deed Netflix beter dan de doelstelling van 7 miljoen nieuwe abonnees.

Maar ondanks die rugwind van het coronavirus bleef de omzet (5,77 miljard dollar) maar iets boven de verwachtingen. De nettowinst van 709 miljoen dollar (1,57 dollar per aandeel) lag zelfs onder de verwachtingen die CEO Reed Hastings eerder had gegeven (750 miljoen dollar of 1,66 dollar per aandeel).

De CEO geeft in zijn kwartaalupdate enkele verklaringen. De meeste nieuwe abonnees kwamen er pas in maart bij en droegen nog niet zo veel bij tot de omzet. Zij zullen wel zorgen voor een sterk tweede kwartaal.

Dollar

Maar Netflix heeft met zijn vele buitenlandse abonnees ook zwaar te lijden onder grote wisselkoersschommelingen. De maandelijkse prijs die Braziliaanse klanten bijvoorbeeld betalen is nu, uitgedrukt in dollar, een kwart lager dan vorig jaar.

Daarnaast zag Netflix de kosten stijgen door de pandemie. Over heel de wereld liggen filmsets en producties stil, maar Netflix moet toch bepaalde kosten blijven betalen. Bovendien stopte de gigant in maart 100 miljoen dollar in een noodfonds om de sector te helpen. Het gaat om directe steun aan studiomedewerkers als make-up-specialisten, timmerlui, chauffeurs,... in Hollywood, maar ook om steun aan filmfondsen in andere landen. Over heel het jaar wil Netflix de kreunende sector 150 miljoen dollar toestoppen.

Zal de groei zich de komende kwartalen verderzetten omdat dit jaar tal van alternatieven zoals sport en andere evenementen zijn afgelast? Hastings toont zich erg voorzichtig. Hij verwacht dat een deel van de groei in het eerste kwartaal vooruitgeschoven groei is die anders later was gekomen. 'Iemand die tijdens de lockdown geen klant werd, zal dat meteen nadien ook niet worden', verwacht de CEO.

Productie

Netflix geeft aan dat de lockdownmaatregelen een impact hebben op de uitrol van nieuwe eigen series of producties van anderen. Maar het bedrijf zegt dat het dit en volgend jaar toch een formidabel aanbod van nieuwe titels zal kunnen aanbieden.