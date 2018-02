Netmanager Eén krijgt ook Canvas onder zijn hoede

Olivier Goris wordt de netmanager van Eén én Canvas. De 48-jarige Goris, in het verleden aan de slag bij het productiehuis Woestijnvis , is sinds 2014 netmanager van Eén.

Beide zenders behouden wel hun eigen identiteit, beklemtoont de VRT. 'Eén voelt en voedt de hartslag van Vlaanderen en is meer dan ooit de zender die mensen verbindt', zegt Peter Claes, algemeen directeur Media en Productie. 'Canvas neemt op z'n eigen verdiepende manier een unieke plaats in het Vlaamse medialandschap in.' Claes noemt de nauwe samenwerking tussen beide netten 'een logische stap'.