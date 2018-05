New York Times groeit dankzij digitale abonnees

De digitale abonnementen op de krant leverden in het eerste kwartaal 95,4 miljoen dollar omzet op, wat 25,8 procent meer is dan een jaar eerder. De krant kreeg er tussen januari en maart 139.000 digitale abonnees bij .

De nettowinst van het bedrijf bedroeg 21,9 miljoen dollar of 13 cent per aandeel, tegenover 13,2 miljoen of 8 cent per aandeel een jaar eerder. Exclusief eenmalige items was er zelfs een winst van 17 cent per aandeel. De totale omzet klom van 398,8 naar 413,9 miljoen dollar.