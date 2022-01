New York Times koopt sportsite The Athletic

The New York Times Co (NYT), de uitgever van de gelijknamige Amerikaanse krant, neemt de sportnieuwssite The Athletic over voor 550 miljoen dollar in contanten.

The Athletic werd pas opgericht in 2016, maar had in december 2021 al 1,2 miljoen betalende abonnees. Tijdens een kapitaalronde in 2020 werd het mediabedrijf op 500 miljoen dollar gewaardeerd.

‘De overname van The Athletic plaatst ons in een positie om een wereldwijde leider in sportjournalistiek te zijn’, zegt CEO Meredith Kopit Levien van The New York Times. Het 170 jaar oude nieuwsinstituut breidt met de overname zijn aanbod aan digitale content en zijn aantal betalende abonnees uit. Het nieuwsbedrijf legt de nadruk op die abonnementen als kern van zijn verdienmodel, omdat de inkomsten uit reclame de voorbije jaren structureel gedaald zijn.

Het bedrijf sloot het derde kwartaal van 2021 af met meer dan 8 miljoen betaalde abonnementen voor al zijn digitale en gedrukte producten. De doelstelling is tegen 2025 de kaap van 10 miljoen abonnees te bereiken.