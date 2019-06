Nieuw VRT-gebouw loopt drie jaar vertraging op

De VRT gaat uit van een verhuizing naar haar nieuwe gebouw in 2024, en niet in 2021 zoals eerst gepland. Dat komt deels omdat de omroep zich verkeek op de kosten en de plannen moest bijsturen.

De meer dan 2.000 werknemers van de VRT zullen drie jaar later dan gepland verhuizen naar hun nieuwe werkplek. Dat bevestigt de openbare omroep na een vraag van De Tijd. Het personeel is al ingelicht over het uitstel.

De VRT bereidt een modern omroepgebouw voor op het terrein aan de Reyerslaan. Bij de voorstelling van het project in 2016 legde de VRT de deadline voor een verhuis in 2021. Een snelle verhuizing is nodig, want het huidige gebouw is tot op de draad versleten. Het nieuwe pand heeft een oppervlakte van 58.000 m² en is ontworpen door het architectenbureau Robbrecht & Daem.

De vooropgestelde timing blijkt niet meer haalbaar. De VRT moet volgende maand nog een aangepaste versie van de bouwaanvraag indienen bij de gemeente Schaarbeek, die in het dossier bevoegd is. De openbare omroep hoopt dan volgend jaar effectief te beginnen met de afbraak van het bestaande parkeergebouw. Het nieuwe kantoor komt op de plaats waar nu het parkeergebouw ligt.

Onderste verdieping

De VRT wil niet dieper ingaan op de reden van de vertraging. Meerdere bronnen geven aan dat de verwerking van de bouwaanvraag ‘erg traag’ verloopt. De VRT diende de eerste versie van de aanvraag al twee jaar geleden in. De RTBF, die ook een nieuw gebouw plant, is wel al deels begonnen met de afbraak.

Maar de oorzaak van de vertraging ligt niet alleen bij de administratie. De VRT stuurde het project bij uit budgettaire overwegingen. Daarvoor waren nieuwe plannen nodig. Zo schrapte de openbare omroep de onderste van vier kelderverdiepingen uit het ontwerp. Op de drie resterende verdiepingen is ruimte voor parkeerplaatsen, een magazijn en het serverpark van de VRT.

De ingreep komt er omdat de openbare omroep zich had verkeken op de bouwkosten. De VRT had het nieuwe gebouw aanvankelijk begroot op 122 miljoen euro. Maar het prijskaartje zal uiteindelijk hoger uitvallen, omdat aannemers in Brussel gemiddeld 10 à 15 procent meer aanrekenen. De VRT wil zich met het schrappen van de onderste kelderverdieping inschikkelijk tonen.

Mobiliteit

Het schrappen van die verdieping betekent ook dat 36 parkeerplaatsen, op een totaal van zo’n 500, verdwijnen. Het Brussels Gewest vraagt sowieso dat bedrijven het aantal parkeerplaatsen op hun site beperken. Het maakt de mobiliteit op en rond de site nog wat uitdagender.