Nieuwe Europese megaboete voor Google op komst

Dit keer zou het gaan om inbreuken door de Google-advertentiemakelaar AdSense. Google zou zijn dominante marktpositie in de online advertentiemarkt misbruiken om zijn concurrenten te verhinderen de lucratieve markt binnen te geraken.

De Commissie heeft een probleem met AdSense for Search, de tool die websites kunnen gebruiken om de Google-zoekrobot op hun website te zetten. Google zorgt er dan voor dat er advertenties verschijnen op basis van de zoekactie, en als bezoekers vervolgens op die advertenties klikken, krijgt de 'gastwebsite' een deel van de opbrengst.

Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager kwam in 2016 tot de voorlopige conclusie dat Google onredelijk strikte afspraken afdwingt. De websites die met Adsense for Search werken, mogen bijvoorbeeld geen andere, niet via Google gegenereerde advertenties plaatsen. Evenmin mogen ze advertenties plaatsen voor concurrenten van Google.