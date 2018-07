Nieuwe fase in biedoorlog om Sky

Comcast, de grootste kabelmaatschappij van de VS, verhoogt zijn bod op de Britse commerciële televisiezender Sky.

Comcast biedt 14,75 pond per Sky-aandeel, wat Sky waardeert op 26 miljard pond of 29,4 miljard euro. Dat is 5,4 procent meer dan het bod van 14 pond per aandeel dat mediatycoon Rupert Murdoch eerder deze week bood voor Sky via zijn groep 21st Century Fox .

Schermvullende weergave Sky heeft onder meer rechten op de Britse Premier League ©Photo News

Comcast, eigenaar van onder meer de Amerikaanse televisiezender NBC en de filmstudio Universal, is al maanden in een bitse strijd verwikkeld met Murdoch over Sky. Het had eerder al een bod van 12,50 pond uitgebracht op de Britse zender. Sky baat in het VK, Ierland, Duitsland en Italië betaaltelevisiezenders uit en telt 23 miljoen klanten. Het is ook eigenaar van de nieuwszender Sky News en bezit veel rechten op Premier League-matchen.

Murdoch heeft al een belang van 39 procent in Sky. Zijn overnameplannen stuiten in het VK op protest omdat wordt gevreesd dat hij daardoor te veel macht zou krijgen op de Britse nieuwsmedia.

Comcast bracht in het verleden al een bod uit op Sky van 12,50 pond per aandeel. Murdoch bood dan weer eind 2016 voor de eerste keer 10,75 pond per aandeel. In 2011 probeerde de Australische mediabaas het Britse Sky ook al eens te kopen, maar die plannen gingen niet door als gevolg van een groot schandaal rond Murdochs' krant News of the World.

Disney

Schermvullende weergave Disney is dan weer geïnteresseerd in 21st Century Fox van Murdoch, onder meer bekend van The Simpsons ©ANP Kippa

De overnameplannen voor Sky worden doorkruist door het bod van het Amerikaanse Disney op de entertainmentbusiness van 21st Century Fox, waaronder de filmstudio's en het belang van Fox in Sky, dat Comcast ook wil overnemen.

Disney is bereid 71 miljard dollar te betalen voor 21st Century Fox. De aandeelhouders van Fox spreken zich op 27 juli uit over het bod. Disney is vooral geïnteresseerd in de filmportefeuille van Fox dat blockbusters heeft als Avatar, maar ook hitreeksen als The Simpsons. De uitbreiding van haar portfolio moet Disney helpen in haar strijd met Netflix. Disney zou al te kennen hebben gegeven dat het bereid is - als het bod wordt goedgekeurd - om de 22 regionale sportzenders van Fox, die goed zijn voor een winst van meer dan 1 miljard dollar per jaar, opnieuw te verkopen.