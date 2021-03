Nieuwe reclameregie wordt 'scherpschutter', geen 'kanon'

Met Ads & Data schiet vanaf 1 april een nieuwe nationale reclameregie uit de startblokken. Die is eigendom van Mediahuis, Proximus en Telenet.

Ads & Data. De naam van de nieuwe nationale reclameregie is rechttoe rechtaan. Die is opgericht door Mediahuis (De Standaard, Het Nieuwsblad), Proximus Skynet (de regie die in ons land onder meer Dailymotion en Microsoft behartigt), Telenet (de tv-zenders van SBS) en Pebble Media (onder meer de online nieuwssites van de VRT). 'We willen een zo groot mogelijk reclamebereik halen en dat benutten via data', zegt Bart Decoster, de CEO van Ads & Data en een Mediahuis-veteraan.

De intentie om een nationale regie op te richten formuleerden de bedrijven in december. Toen al was duidelijk dat Mediahuis en Telenet de kop namen. Beide namen een belang van 44,4 procent in de joint venture, Proximus een van 11,2 procent. De VRT laat zijn online merken, zoals een.be en sporza.be, via Pebble Media behartigen door Ads & Data, maar is geen aandeelhouder. 'We begrijpen dat. De VRT heeft met de VAR een eigen regie en licht onder CEO Frederik Delaplace de rol van reclame door', zegt Decoster.

Op 1 april gaat Ads & Data van start als een 'sterk lokaal aanspreekpunt' voor reclamebureaus en bedrijven. Die hebben uitzicht op het adverteren voor miljoenen Vlamingen via verschillende platformen. Op tv gaat het om vier vijfde van de Vlamingen, online ongeveer drie vijfde. Ads & Data vormt zo een sterk front tegenover DPG Media, dat in zijn crossmediale aanpak verder staat dan Mediahuis.

We zetten lokaal sterke blokken in tegen de grote internationale platformen. Bart Decoster CEO Ads & Data

'Deels is dit bedoeld als een antwoord op DPG Media. Maar ik denk dat we met DPG Media het discours delen dat een te gefragmenteerde lokale mediamarkt niet meer houdbaar is. We zetten lokaal sterke blokken in tegen de grote internationale platformen', zegt Decoster.

Dat betekent niet dat de reclameregie zich zal gedragen als een 'kanon', klinkt het. Met de hulp van data moet de reclameregie zich eerder opstellen als een 'scherpschutter'. 'We zijn datagedreven en tegen overtollige reclame.'