Nieuwsanker Elke Pattyn weg bij VTM Nieuws

Het blijft rommelen bij VTM Nieuws. Nieuwsanker Elke Pattyn vertrekt 'in onderling overleg', nadat onlangs ook Wetstraatjournalist Jan De Meulemeester er zijn biezen pakte.

Elke Pattyn werkte sinds 2004 op de nieuwsdienst als journaliste en was sinds 2013 nieuwsanker. Haar samenwerking met VTM Nieuws wordt 'in onderling overleg beëindigd', laat hoofdredacteur Klaus Van Isacker in een kort persbericht weten.

De huidige nieuwsankers nemen haar uitzendingen over.

Intern conflict

Het vertrek van Pattyn komt er een jaar na het gelijktijdige ontslag van directeur Nieuws Kris Hoflack en VTM-hoofdredacteur Nicholas Lataire, nadat een aanslepend intern conflict helemaal was opengebarsten.

De rust keerde echter niet terug, want ook in 2019 kwamen er wissels aan de top. Klaus Van Isacker (ex-De Tijd, De Morgen en Club Brugge) werd in juni hoofdredacteur van VTM Nieuws.

Kris Hoflack is inmiddels aan de slag bij het Vlaams Parlement, terwijl Lataire werd teruggehaald en gepromoveerd werd tot adjunct-directeur van News City, de samenwerking tussen de nieuwsredacties van onder meer VTM en Het Laatste Nieuws.

De Persgroep zette News City eind 2017 op poten, na de volledige overname van Medialaan door De Persgroep. Het fusiebedrijf werd in mei omgedoopt tot DPG Media.

De Meulemeester