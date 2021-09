Nieuwszender LN24 zoekt nieuwe investeerders

Twee jaar na zijn lancering - en na enkele bijkomende kapitaalinjecties - gaat de Franstalige nieuwszender LN24 op zoek naar nieuwe aandeelhouders. Dat heeft medeoprichter en algemeen directeur Joan Condijts verklaard.

Twee van de grote aandeelhouders van LN24, Belfius en Besix, hebben een zakenbank een mandaat gegeven om op zoek te gaan naar nieuwe aandeelhouders, zonder zelf het schip te willen verlaten. Lees: ze zullen geen bijkomend kapitaal in de zender pompen. Hun belang zal dus verwateren.

De redenen voor de nieuwe kapitaaloperatie? De coronacrisis. 'LN24 heeft er een moeilijk jaar op zitten door de coronacrisis', zegt Condijts. 'Enerzijds is die een enorme motor geweest voor de groei van ons publiek. Anderzijds is 2020 desastreus geweest op het vlak van de reclame. Daardoor eindigde ons eerste volledige jaar met meer dan 3 miljoen euro verlies.'

2020 is desastreus geweest op het vlak van de reclame. Daardoor eindigde ons eerste volledige jaar met meer dan 3 miljoen euro verlies. Joan Condijts Medeoprichter LN24

Volgens Condijts is zo'n miljoenenverlies 'door de omstandigheden' niet zo abnormaal. 'We beleven de grootste economische crisis sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is dan ook niet abnormaal dat een jong bedrijf daar de gevolgen van ondervindt', stelt hij.

In 2020 draaide LN24 - LN staat voor 'Les News' - een omzet van 1,4 miljoen euro. Een bedrag dat volgens Condijts in 2021 kan verdubbelen. 'Dat is een teken dat het herstel en het vertrouwen er zijn. Commercieel zijn we op de goede weg.'

Vierde injectie

De operatie die op til is, zou de vierde kapitaalverhoging zijn sinds het ontstaan van de zender in 2019.

Twee stichtende aandeelhouders, de bank Belfius en de bouwgroep Besix, moesten vorig jaar in twee kapitaalrondes 3 miljoen euro bijpompen boven op het startkapitaal van 4,5 miljoen euro.