Nummer twee Peter Claes verlaat VRT

De omstreden directeur Media & productie van de VRT, Peter Claes, verlaat het bedrijf in onderling overleg. Dat maakte de VRT maandagnamiddag bekend.

‘Claes was bereid deze stap te zetten om de rust te laten terugkeren voor hem, zijn gezin en de VRT’, aldus een mededeling.

Claes kwam in opspraak na een zware aanvaring met voormalig CEO Paul Lembrechts en de andere leden van het directiecomité. Lembrechts werd vorige maand ontslagen door de Vlaamse regering, maar het lot van Claes, die al sinds eind december op non-actief stond, bleef onzeker. De raad van bestuur van de VRT heeft maandag dan toch de knoop doorgehakt. Wie de functies van Claes zal overnemen, is nog niet bekend.

CEO ad interim Leo Hellemans zwaait in een persbericht met lof voor de ontslagnemende directeur. 'Ik heb zelf vele jaren met hem kunnen werken. Zijn visie en daadkracht hebben in grote mate bijgedragen tot de succesvolle VRT die we vandaag zijn', zegt hij.

Contracten

Hellemans zegt ook de 'persoonlijke aanvallen en onjuiste aantijgingen aan het adres van Peter en z’n familie' te betreuren. Hij verwijst daarmee naar eerdere mediaberichten over enkele omstreden contracten die Claes namens de VRT heeft onderhandeld. De aantijgingen over die contracten kwamen nochtans niet uit de lucht vallen: ze staan te lezen in een klachtendossier over Claes dat zijn collega-directieleden in december naar de toenmalige raad van bestuur stuurden.

De raad van bestuur weigerde toen in te gaan op de vraag van Lembrechts om Claes te ontslaan. In de weken daarna rolde wel de kop van Lembrechts, terwijl een beslsising over Claes uitbleef.

Het ontslag lag moeilijk voor Hellemans, die tijdens zijn vorige periode als CEO op de nummer twee steunde in belangrijke dossiers zoals de onderhandeling van de beheersovereenkomst. Maar het totale gebrek aan vertrouwen met de rest van het directiecomité, en met grote delen van het VRT-personeel, liet hem uiteindelijk weinig keuze.

17 jaar

Peter Claes begon bij VRT in 2002 als verantwoordelijke voor de marketing. In 2013 startte hij binnen de VRT de eerste incubator op, gericht op de digitale ontwikkeling van de openbare omroep. Sandra De Preter benoemde hem vervolgens tot directeur Media.

Onder Hellemans werd hij in 2015 algemeen directeur Media en Productie. Hij maakte 7 jaar deel uit van het directiecomité, waar hij de lijnen uitzette van de televisie- en radionetten.

'Na 17 ongelofelijk intense en boeiende jaren, stopt mijn rol bij VRT. Zo sluit ik een belangrijk en fascinerend hoofdstuk in mijn leven af. Leo Hellemans krijgt als CEO ad interim door mijn vertrek alle ruimte, in de hoop dat de polemiek rond mijn persoon definitief stopt. Ik betreur dat de spanningen de afgelopen maanden zo opgelopen zijn, en hoop dat de rust en sereniteit terugkeren in de volledige organisatie', zegt Claes. Hij zegt de Reyerslaan te verlaten met 'een overheersend gevoel van trots'.