Officieel startschot voor verkoop VOO

De Waalse kabelmaatschappij VOO staat nu ook officieel voor een tweede keer in de etalage. Met een aankondiging in de krant opent eigenaar Nethys de debatten.

Met een 'verzoek tot bekendmaking interesse' in onder andere De Tijd geeft intercommunale Nethys het startschot van een nieuwe poging om kabelaar VOO van de hand te doen. In het bericht is sprake van een 'gefaseerd veilingsproces' dat midden mei begint.

51 % Volgens onze informatie zou het gaan om minstens 51 procent en maximaal 75 procent van de aandelen.

Geïnteresseerde partijen wordt gevraagd uiterlijk op 14 mei op de middag hun interesse kenbaar te maken door een mail te sturen naar de begeleidende zakenbank Rothschild & Co. Het e-mailadres geeft meteen ook de projectnaam van de operatie mee: 'Project Violet'.

In de annonce is sprake van een verkoop van een meerderheidsbelang. Volgens onze informatie zou het daarbij gaan om minstens 51 procent en maximaal 75 procent van de aandelen.

Tweede poging

Daarmee staat VOO eindelijk opnieuw officieel in de etalage. De kabelaar werd in 2019 al eens verkocht aan het Amerikaanse Providence, maar toen rammelde het verkoopproces in die mate dat de deal ongedaan werd gemaakt. Eerst bleek dat toenmalig Nethys-topman Stéphane Moreau in het geniep op eigen houtje exclusieve gesprekken was begonnen met Providence, waarna hij aan de deur werd gezet door de raad van bestuur.

Eerder waren Orange Belgium, Providence, KKR en CVC kandidaat, terwijl Telenet in de startblokken stond om zich te lanceren.

Maar ook nadat de deal met Providence was heronderhandeld, kwam het niet tot een verkoop. Orange Belgium, dat ook geïnteresseerd was in VOO, stapte immers naar de rechter om de 'ontransparante en discriminerende procedure' aan te klagen. De kortgedingrechter volgde die redenering en schortte de verkoop op, waarna een nieuw verkoopproces in gang moest worden gezet.

Genoeg interesse

Wie deze keer zal meedingen naar de hand van VOO is nog niet duidelijk. Maar het lijkt aannemelijk dat voor de partijen die toen in het spel waren de ratio van een overname nog steeds dezelfde is. Toen waren Orange Belgium, Providence, KKR en CVC in het spel, terwijl Telenet in de startblokken stond om zich te lanceren in de race. Voor die laatste is een overname van VOO een uitgelezen kans om ook met internet en televisie nationaal actief te worden, nadat het met de overname van BASE al met mobiele telefonie de taalgrens was overgestoken.