Of het nu het hr-bedrijf is dat hij 17 jaar geleden oprichtte, de bluesband waarin hij pianist was of de evenementen die hij organiseert in zijn Château de Jemeppe, 'alles draait bij mij altijd rond mensen', zegt de Oost-Vlaamse ondernemer Sam Baro. Vorige week redde hij de regionale zender AVS uit een diepe schuldenput.