Onderzoeksjournalistiek van De Tijd wint De Loep

De Nederlands-Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) kende De Loep in de categorie signalerende onderzoeksjournalistiek toe voor Airbnb Unlocked, een dossier over de verborgen business achter de Airbnb-adresjes, aan De Tijd-journalisten Tobe Steel, Stijn Debrouwere en Lars Bové. De prijs voor de opsporende onderzoeksjournalistiek werd toegekend voor het werk rond de Paradise Papers over fiscale offshore-constructies. Journalist Lars Bové van De Tijd ontrafelde de constructies in het kader van het internationale consortium ICIJ.