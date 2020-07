Online kiosk Blendle in Franse handen

De koper is het Franse Cafeyn, een vergelijkbaar platform met 1,5 miljoen gebruikers waarop 2.500 titels te lezen zijn. Dat zegt Blendle-medeoprichter Alexander Klöpping in een interview met de Volkskrant.

‘Blendle is mijn baby. Je baby in handen van iemand anders geven, is niet makkelijk. Maar ik heb het belang van het bedrijf altijd belangrijker gevonden dan mijn gevoel voor romantiek’, aldus Klöpping in de krant. ‘Ik denk dat we samen met Cafeyn onze droom - marktleider in Europa worden - veel sneller kunnen waarmaken.’