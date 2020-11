Het onlinemediabedrijf Buzzfeed neemt concurrent Huffpost over in een poging een groter deel van de digitale advertentiekoek binnen te rijven.

Volgens The Wall Street Journal gebeurt de overname via een aandelentransactie tussen Buzzfeed en Verizon, de telecomgroep die Huffpost sinds 2015 in handen heeft. Verizon krijgt door de deal ook een minderheidsbelang in Buzzfeed.

Tot een paar jaar geleden ging het snelle nieuwssites als Buzzfeed en Huffpost voor de wind. Omdat techgiganten als Facebook en Alphabet almaar grotere happen uit de digitale advertentiekoek nemen en de coronacrisis hard toeslaat, is het zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen. Samenwerking is een van de mogelijkheden.

Jonah Peretti stond in 2005 mee aan de wieg van wat toen nog The Huffington Post heette. The Huffington Post werd in 2011 voor 315 miljoen dollar overgenomen door de mediagroep AOL. Als zijproject richtte Peretti in 2006 Buzzfeed op. 'Maar dit verhaal draait niet om nostalgie', zegt hij. 'Het gaat over de toekomst.'