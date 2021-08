OnlyFans bant dan toch geen porno

OnlyFans, het onlineplatform dat gekend is voor pornobeelden en -video's, trekt een maatregel in die die inhoud grotendeels zou hebben verboden.

Voor alle duidelijkheid, op het Londense platform OnlyFans zijn nog andere dingen te zien dan porno. Gebruikers kunnen zich abonneren op fitness- en kooklessen of op het leven achter de schermen van beroemdheden. Maar er zijn ook veel gebruikers die expliciete foto's of video's tonen. Ook daar kan men zich op abonneren. 20 procent van de omzet gaat naar het platform.

Nu is de beslissing opgeschort. 'We hebben de nodige waarborgen gekregen voor het steunen van onze diverse gemeenschap van creators', heette het woensdag.

Bijzonder populair

Het platform werd bijzonder populair tijdens de pandemie. Het zegt 130 miljoen gebruikers te hebben en zou goed zijn voor een vrije kasstroom van 620 miljoen dollar. Volgens het persbureau Bloomberg voerde het bedrijf in juni besprekingen over een nieuwe financiering waarbij de waardering meer dan 1 miljard dollar zou bedragen. Maar ook durfkapitalisten zouden huiverig staan tegenover investeringen in seks.