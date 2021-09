Ontplofte prijzen voor houtpulp sijpelen door naar papierconsument

Uit de pan rijzende prijzen voor houtpulp dreigen een brede waaier aan papierproducten op termijn duurder te maken. 'Verwacht u aan kerstkaartjes die een kwart duurder zijn dan een jaar eerder.'

'Pulp Friction.' Met die woordspeling bedenken een aantal gespecialiseerde media de situatie waarin de markt voor houtpulp beland is. De wanverhouding tussen vraag en aanbod voor die basisgrondstof van een heel brede waaier aan producten - van wc- en ander papier over kranten en magazines tot luiers - drijft de prijzen in een nooit gezien tempo op.

'We hebben de prijs voor houtpulp in een paar maanden met 50 procent zien stijgen', zegt Marco Eikelenboom, CEO van de Europese activiteiten van de Zuid-Afrikaanse papier- en pulpreus Sappi. 'Dat is ongezien, zowel in snelheid als in omvang.'

Super cycle

Het probleem dat speelt, is hetzelfde als dat voor een hele waaier aan basisgrondstoffen, zegt Eikelenboom. 'In het begin van de pandemie vielen veel activiteiten tijdelijk stil en werden voorraden afgebouwd. Maar na een tijd kwamen de grote economieën weer op gang, eerst in de VS en China en later in Europa. Iedereen probeert op hetzelfde moment de voorraden weer aan te vullen, wat een enorme opstoot in de vraag laat zien, terwijl het aanbod beperkt is. De markt voor houtpulp is sowieso cyclisch, maar wat we nu zien is wat men een 'commodity super cycle' noemt.'

Daarbij komt dat ook de vraag naar kartonnen verpakkingen in de lift zit, door de boom van de e-commerce en de shift van plastic naar meer duurzame verpakkingen. Ook daarvoor wordt pulp gebruikt, wat de prijs opdrijft.

Voeg daaraan toe dat ook andere productiekosten, zoals transport - denk aan de containermarkt - en energie hard in de lift zitten, en je zit met een vervelende situatie voor de verwerkers van houtpulp.

Dat leidt logischerwijs ook tot hogere papierprijzen. Maar papierproducenten slagen er voorlopig niet in om de inflatie van hun basisgrondstof volledig door te rekenen aan klanten. In dezelfde periode dat de kosten met 50 procent stegen, steeg de papierprijs 'slechts' met zo'n 15 procent.

Eikelenboom: 'We zitten in een bizarre situatie. De vraag is enorm, maar onze marges zijn nog nooit zo slecht geweest. Want onze kosten zijn zo snel gestegen, dat we ze simpelweg niet doorgerekend krijgen aan onze klanten, met wie we vaak langetermijncontacten afsluiten. Wat we normaal in drie maanden kunnen doorrekenen, kwam er de voorbije maanden soms in een week bij aan kosten. We zijn van een volumeprobleem naar een margeprobleem geëvolueerd.'

Consument

Door die getrapte marktdynamiek merkt de consument daar voorlopig weinig van. Omdat uitgevers en drukkers hun voorraden hebben opgebouwd en zijn ingedekt met langetermijncontracten, is de impact verder in de waardeketen nog beperkt. Bij mediagroepen klinkt het dat prijsstijgingen voor boeken, kranten en magazines daarom voorlopig nog niet aan de orde zijn.

Maar verschillende uitgevers grijpen wel al op andere manieren in, met het oog op prijsstijgingen in de toekomst. Zo worden bepaalde extra bijlages geschrapt of wordt gekozen om voor sommige producten over te schakelen op minder kwaliteitsvol en dus goedkoper papier.

Voor papiercontracten die straks worden afgesloten of vernieuwd, zullen de gestegen prijzen wel zo veel mogelijk worden verrekend. 'We hebben in april en juli een prijsstijging doorgevoerd', zegt Eikelenboom. 'In oktober komt er weer één aan. Maar zelfs dan hebben we nog geen 50 procent gerecupereerd van onze gestegen kosten. We moeten onze klanten erop voorbereiden dat de prijzen sneller kunnen stijgen. De huidige situatie is bedrijfseconomisch niet houdbaar. Het kan dus niet anders dan dat de consument dit, met enige vertraging, zal voelen.'

Dure kerstkaarten

Voor producten met een kortere doorlooptijd komt dat er al snel aan, waarschuwt Wouter Haan, CEO van de onlinedrukkerij Drukland.be. 'Niet alleen de prijs van papier stijgt, ook die van inkt en drukplaten zit in de lift. We kunnen niet anders dan dat doorrekenen, als we onze rendabiliteit willen bewaken.'

Hoewel het nog maar september is - het schoolboekenseizoen voor drukkers - zit Haan al met Kerstmis in zijn hoofd. 'Door de schaarste leggen we nu al een voorraad aan voor over acht à twaalf weken, om in de belangrijke eindejaarsperiode niet zonder papier te vallen. Ik kan nu al zeggen dat kerstkaartjes en -kalenders waarschijnlijk een kwart duurder zullen zijn dan een jaar geleden.'