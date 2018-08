'Onze gamestudio's moeten Rode Duivels achterna'

Vlaams mediaminister Sven Gatz wil met een hogere subsidiepot, extra opleidingen en meer promotie van de Vlaamse spelontwikkelaars internationale top maken. Een taxshelter voor de gamingsector moet de kers op de taart worden.

Voor diehard gamers begint vandaag de hoogmis van hun favoriete bezigheid. Vier dagen lang ligt hun Mekka in het Duitse Keulen. Op Gamescom, één van de grootste gamingbeurzen van de wereld, gaan ze de nieuwste versie van hun favoriete game spelen of een gloednieuw spel ontdekken. Vorig jaar passeerden 350.000 bezoekers, uit meer dan honderd landen.

Dit jaar viert Gamescom zijn tiende editie. Er hangt een festivalsfeer in en rond de expohallen. Veel verklede mensen die rondlopen als hun favoriete karakter – vaak is die outfit zelfgemaakt en kostte ze honderden euro’s. Buiten is er een camping voor zij die hier meerdere dagen games komen spelen. Daarvoor moeten ze vaak lang aanschuiven want ze lopen hier dus met duizenden rond. Door de lange wachtrijen waan je je in een pretpark.

En dat is het ook. Op om en bij de duizend stands staan tientallen computers waarop de bezoekers zich kunnen uitleven. Een schreeuwende presentator becommentarieert hoe twee teams van vijf mensen mekaar afslachten in World of Warcraft. Een hal verder trekt spelreus Electronic Arts een grote massa volk met zijn FIFA 19 dat binnen een maand op de markt komt. Ook bij de andere grote spelers van de sector, Ubisoft, Nintendo, Sony en Microsoft is het aanschuiven.

Ons land is met 30, voornamelijk Vlaamse, gamestudio’s vertegenwoordigd. Het Gentse Larian is met een omzet van 75 miljoen euro (bron: marktonderzoeker SuperData) uit zijn hit ‘Divinity: Original Sin 2’ veruit de grootste. De andere 29 verdelen 12 miljoen onder elkaar. ‘Larian is hét voorbeeld voor ons’, zegt David Verbruggen van Flega, de vereniging voor de Vlaamse gamingindustrie. ‘Het heeft er wel twintig jaar over gedaan om het zo ver te schoppen.’ De volledige Belgische sector is 80 bedrijven groot, goed voor 1.000 werknemers. De omzet is in drie jaar verdubbeld, al is dat in grote mate aan Larians succesnummer te danken.

Taxshelter

Verbruggen leidde vandaag Vlaams mediaminister Sven Gatz (Open VLD) en (federaal) Kamerlid Roel Deseyn (CD&V) langs de Belgische gamesontwikkelaars op de beurs. Deseyn diende eind mei een wetsvoorstel (federaal) in om de taxshelter uit te breiden naar de gamingsector. Kort daarvoor had ook Open VLD dat gedaan. Beide proberen nu tot een gezamenlijke tekst te komen om er vervolgens de N-VA en de MR achter te krijgen. Wie investeert in de ontwikkeling van een computerspel, zou daardoor een belastingvrijstelling van 356 procent genieten. Dat gunstregime bestaat al sinds 2003 voor film- en tv-producties, en vorig jaar werd uitgebreid naar de podiumsector.

De sector snakt al jaren naar zo’n regime. Verbruggen: ‘Ons land heeft sowieso geen investeerdersmentaliteit. En in games durft niemand geld steken, investeerders hebben schrik dat het spel flopt en ze hun geld niet terugzien. Onbekend is onbemind. En zeggen dat er in de filmsector te veel geld is voor te weinig projecten.’ De financiële boost is nodig om games te maken die het internationale podium aankunnen. Dergelijke games slorpen al gauw 30 à 50 miljoen euro op.

Ondanks enkele wereldhits – naast ‘Divinity’ van Larian onder andere ook het VR-spel ‘Space Pirate Trainer’ van I-Illusions – verbleekt de Belgische sector bij die in vergelijkbare landen als Nederland en Finland met een respectieve omzet van 350 miljoen en 1,5 miljard euro. In beide landen worden ontwikkelaars financieel geruggensteund door de overheid. Ons land heeft hetzelfde groeipotentieel in zich, luidt het. Zeker omdat we met de studierichting Digital Arts and Entertainment aan de Kortrijkse hogeschool Howest over ‘s werelds beste opleiding beschikken om games te ontwerpen en te ontwikkelen. Ook daar heeft de taxshelter een rol te spelen. Eens het diploma op zak verkast meer dan één op de drie gediplomeerden naar een gamestudio in het buitenland. Naast Kortrijk bieden ook Hasselt en Namen een opleiding in videogames aan.

Wereldtop

Minister Gatz wil het opleidingsaanbod versterken om tegemoet te komen aan de noden van de sector. Het is één van zijn actiepunten om de Vlaamse gamestudio’s naar een hoger niveau te tillen. Verder zullen ze op internationale beurzen als Gamescom en E3 in San-Francisco door Flanders Investment and Trade in de kijker worden gezet. Vorig jaar al werd het VAF/Gamefonds verdubbeld tot 1,7 miljoen euro. Ontwikkelaars kunnen er terecht voor een subsidie tot 250.000 euro.

‘De Vlaamse gamesector kan je vergelijken met onze Rode Duivels enkele jaren geleden’, besluit Gatz. 'Ze hebben veel talent een enorm potentieel. Met de juiste investeringen, een goede organisatie en coaching kunnen ook de gamestudio’s meespelen op wereldniveau.'