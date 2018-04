Onzekerheid over toekomst reclamereus WPP

WPP kondigde zaterdagavond aan dat de 73-jarige Sorrell, een van de best betaalde Britse CEO's, na 30 jaar het bedrijf verlaat na de afronding van een onderzoek rond gesjoemel waarin Sorrell een hoofdrol zou spelen. Het bedrijf trad niet in detail, maar de zaak blijkt ernstig genoeg.

'In het belang van u, onze klanten en alle aandeelhouders is het daarom beter dat ik een stap opzij zet', zei Sorrell in een mededeling. Eerder al ontkende hij formeel dat hij fouten had gemaakt. Volgens meerdere media was Sorrell niet opgezet met de manier waarop hij naar de uitgang werd gewerkt.

Tussenoplossing

Maar in die tussenoplossing lijkt de beurs niet zo veel vertrouwen te hebben. Het aandeel gaat maandagochtend opnieuw lager. Het afgelopen jaar verloor WPP al 30 procent van zijn waarde, voornamelijk vanwege het moeilijke klimaat op de advertentiemarkt. Terwijl grote adverteerders in besparingsmodus zitten, eisen de digitale reuzen Google en Facebook het leeuwendeel van de inkomsten op.

WPP moet voor het eerst sinds zijn bestaan op zoek naar een nieuwe leider. Sorrell nam in 1985 WPP over toen het een grotendeels lege beursschelp was en bouwde het om tot een mastodont in de marketingwereld. Vandaag is WPP de paraplu boven meer dan 400 reclamebureaus met meer dan 200.000 werknemers. In 2000 werd Sorrell geridderd.