Ook Vlaamse uitgevers in opstand tegen Apple

Bij de dertien horen Epic Games, de datingapp Tinder, de muziekapps Spotify en Deezer, maar ook nieuwsmedia die zich manifesteren via News Media Europe. In die laatste groep ook de beroepsvereniging Vlaamse Nieuwsmedia, waartoe Mediahuis, DPG Media en Mediafin (de uitgever van De Tijd) behoren.

De Coalition for App Fairness zegt te ijveren voor vrijheid van keuze en eerlijke concurrentie in het ecosysteem van apps.

Apple wordt ervan beschuldigd de producten te controleren die via de appwinkel worden aangeboden. De opties van de appmakers worden ingeperkt, ontwikkelaars worden gedwongen via de appwinkel van Apple te verkopen en Apple zou volgens de coalitie ideeën stelen van de concurrenten.

Apple roomt voor de meeste aankopen in zijn App Store 30 procent af, een percentage dat volgens de coalitie veel te hoog is. De praktijk is nog ergerlijker als het gaat over diensten die concurreren met die van Apple zelf.