Ook christelijke vakbond zegt vertrouwen in VRT-topper op

Na de socialistische vakbond heeft ook het christelijke ACV het vertrouwen in VRT-directielid Peter Claes opgezegd. De vakbond verwijst in een mail ook naar een recent budgettair conflict tussen Claes en de andere directieleden.

‘ACV VRT heeft geen vertrouwen meer in een directeur Media & Productie (Peter Claes, red.) die eigengereid optreedt en die bereid is om de VRT-medewerkers offers op te leggen die de VRT verzwakken en die in de kaart spelen van diegenen die de VRT niet genegen zijn.’ Dat staat te lezen in de mail die ACV VRT met kerstavond uitstuurde naar zijn leden.

De tekst verwijst naar de optocht die VRT-medewerkers begin december organiseerden tegen de besparingen van de Vlaamse regering. De vakbonden vormden daarvoor front met #iedereenVRT, een niet-syndicale actiegroep die de hele VRT overkoepelt.

‘Bij de voorbereiding van de optocht en het event konden de VRT-vakorganisaties en de collega’s van #iedereenVRT rekenen op morele steun van vrijwel het voltallige directiecollege. Met ontstentenis moesten we vaststellen dat de directeur van Media & Productie niet op dezelfde lijn zat van zijn collega directieleden. Dit was blijkbaar het topje van de ijsberg in een reeds bestaand conflict binnen het directiecollege’, klinkt het.

Budget

Schermvullende weergave Peter Claes ©© VRT Phile Deprez

Het ACV verwijst ook naar een budgettair conflict dat zich vorig jaar afspeelde tussen Claes en de andere directieleden. Omdat Claes in de zomer van 2018 meer geld had uitgegeven voor de programmering van de tv-zender één, moesten de andere afdelingen het gat dichtrijden, staat in de mail te lezen. ‘Dat was de verklaring voor de besparingen die toen aan ons gegeven werd in het sociaal overleg’, zegt ACV-vrijgestelde Carlos Van Hoeymissen.

‘Achter zo’n, door blinde persoonlijke ambitie gestuurd, beleid kan ACV VRT niet staan.'

Het sluimerende conflict tussen Claes en de rest van de VRT-directie ontplofte begin deze week, nadat de raad van bestuur had geweigerd om in te gaan op de vraag van CEO Paul Lembrechts om Claes te ontslaan. Claes werd meteen daarna op non-actief gezet. Zijn bevoegdheden werden inmiddels verdeeld over verschillende mensen. Ook de socialistische vakbond ACOD liet al weten zich achter Lembrechts te scharen en geen vertrouwen te hebben in Claes.