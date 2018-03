Oosterwaal hoofdredacteur De Morgen én Humo

Jörgen Oosterwaal, de hoofdredacteur van Humo, krijgt ook de eindverantwoordelijkheid over De Morgen. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

De Morgen en Humo mogen zich opmaken voor een stoelendans aan de top. De krant en het tijdschrift krijgen een nieuwe, gedeelde algemeen hoofdredacteur: Jörgen Oosterwaal.

Oosterwaal is sinds 2015 hoofdredacteur van Humo. Hij kwam toen over van Knack, waar hij drie jaar lang de redactie leidde. Daarvoor was hij bijna tien jaar lang, tussen 2001 en 2010, al (co-)hoofdredacteur van het 'onafhankelijk blad voor radio en televisie'.

An Goovaerts, de huidige hoofdredactrice van De Morgen, krijgt de verantwoordelijkheid over de digitale activiteiten, eveneens in de rol van hoofdredacteur. En ook Bart Eeckhout blijft het opiniërend gezicht van De Morgen.

1 digitaal platform

Wat de exacte gevolgen zullen zijn van de herschikking, is nog onduidelijk. Ook voor de hoofdredactie zelf. 'Van vandaag op morgen verandert er niets', zegt Oosterwaal. 'Maar we gaan nu in verschillende werkgroepen onderzoeken hoe en waar we nauwer kunnen samenwerken. Eerst en vooral op digitaal vlak, waar het de bedoeling is om de geweldige stukken die op deze redacties worden gemaakt zo goed mogelijk uit te spelen op één, gemeenschappelijk platform. Maar er komen ook werkgroepen die de weekkrant, weekendkrant en HUMO verder onder de loep zullen nemen. Met wat we daaruit leren, kunnen we ook aan de organisatie gaan werken.'

Oosterwaal ontkent niet dat deze integratie in de eerste plaats is ingegeven vanuit een economische realiteit, waarin er veel dingen moet gebeuren met weinig middelen. 'We leven nu eenmaal in een klein taalgebied met veel concurrentie. In die realiteit moeten middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.'

Afgeblokt

De Morgen is al langer een aandachtspunt voor De Persgroep, die een manier zoekt om de verlieslatende krant weer rendabel te krijgen. De piste van een gedeelde hoofdredacteur met Humo - twee titels met een gelijkaardig DNA en doelpubliek - en op termijn een verdere integratie van de twee redacties lag eerder al op tafel, maar werd toen in extremis afgeblokt door de redactie van De Morgen.

Of de twee redacties in de nieuwe configuratie toch ineengeschoven worden tot een nieuw geheel is voorlopig onduidelijk. Ook voor het bedrijf zelf.

De Morgen verkoopt dagelijks ongeveer 55.000 exemplaren. De krant bereikt elke dag 402.000 lezers en surfers. De krant heeft - op papier en in digitale vorm - 261.000 lezers. De nieuwssite van De Morgen heeft een gemiddeld dagelijks bereik van 203.000 mensen.

Grotere operatie

De hervormingen bij De Morgen en Humo kaderen in de grotere operatie van de integratie van Medialaan (VTM, 2Be, Qmusic) in De Persgroep. De Persgroep was lang 50 procent aandeelhouder in die zendergroep, maar kocht vorig jaar zijn partner Roularta uit.

Naar aanleiding van die integratie wordt de hele organisatie tegen het licht gehouden. Wat de gevolgen voor de rest van de groep zijn, moet snel duidelijk worden. De directiecomités van Medialaan en De Persgroep Publishing zijn alvast samengesmolten, net als de reclameregieën.

Volgens de vakbonden is er veel nervositeit bij het personeel. volgens bediendenvakbond LBC zouden er de voorbije maanden ook al tientallen posities zijn gesneuveld. De Persgroep ontkent dat echter. 'Ja, er vertekken mensen', zegt directeur Rudy Bertels aan Belga. 'Maar er komen er even goed bij, zoals dat gaat in grote bedrijven.'

Het personeel wordt op 21 maart verder inglicht over de toekomst van het bedrijf.