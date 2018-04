Op het podium

Met zijn notering op de New Yorkse beurs is Spotify op het wereldpodium geklommen. Dat kan dus voor een Europees technologiebedrijf.

De muziekstreamingdienst Spotify heeft zijn intrede dinsdag op de beurs van New York niet gemist. Het aandeel kreeg een eerste notering van 165,9 dollar - beduidend meer dan verwacht - wat het bedrijf een beurswaarde geeft van ongeveer 30 miljard dollar (bijna 25 miljard euro). Een mooi debuut dus. Dat was helemaal niet evident. Want de internet- en techaandelen zaten de voorbije weken in de hoek waar de klappen vielen. Maar voor Spotify rolden de beleggers wel nog een keer de rode loper uit.

Spotify is een Zweeds bedrijf. Maar voor zijn beursnotering trekt het naar New York. Dat lokte in sommige Europese kringen zure reacties uit. Maar de keuze van Spotify voor Wall Street is evident. Het is een wereldbedrijf. Inzake muziekstreamingdiensten is Spotify de internationale marktleider. En New York is the place to be voor alle grote techspelers, Amerikaanse en andere.

Het is het podium waar de technologietoppers hun kunsten vertonen aan het internationale beleggerspubliek. Voor een bedrijf dat al wat bewezen heeft en nog grote ambities koestert - en voor Spotify is dat het geval - is dat gewoon de plek waar je moet zijn.

Met zijn beurskoers heeft Spotify nu een permanente applausmeter. Dat zet extra druk op het bedrijf en zijn management.

Wereldartiesten kiezen voor hun optredens ook de meest prestigieuze concertzalen. Ze gaan niet in een provinciestad in een achterafzaaltje spelen. En het is wat het is: geen enkele Europese beurs, ook de Londense niet, heeft de Internationale uitstraling en de impact van de New Yorkse.

Spotify is dus gisteren op dat podium geklommen. In een blogpost maandag had oprichter en CEO Daniel Ek het belang van die gebeurtenis geminimaliseerd. ‘Het is een dag zoals alle andere op onze tocht om onze missie te vervullen’, schreef hij in een boodschap aan het personeel.

Daniel Ek vergist zich. Spotify staat nu op dat wereldpodium, in de schijnwerpers. Wat het bedrijf doet, de financiële resultaten die het boekt, zullen door het beleggerspubliek kritisch worden bekeken. Analisten zullen de periodiek gepubliceerde financiële rekeningen uitpluizen en recenseren. De beleggers zullen het bedrijf enthousiast toejuichen, of het trakteren op afkeurend boegeroep.

Met de beurskoers heeft Spotify nu een permanente applausmeter. Dat zal extra druk leggen op het bedrijf en het management. Nee, voor Spotify was het dinsdag geen dag als een andere. Topman Ek zal vlug ervaren dat de wereld voor het bedrijf veranderd is.

Spotify zal moeten leren daarmee om te gaan. Het is een etappe van de weg die een bedrijf dat een wereldtopper wil zijn moet afleggen. De muziekstreamingdienst heeft tot dusver al een geweldig parcours gereden. Europese techbedrijven die actief zijn op de consumentenmarkt, die erin geslaagd zijn op hun domein het internationaal marktleiderschap te verwerven en die hun onafhankelijkheid niet hebben opgegeven voor een royaal overnamevoorstel zijn bijzonder dun gezaaid.

Spotify bewijst dat beloftevolle technologiebedrijven ook in Europa kunnen ontstaan en tot volle wasdom komen, ook al zijn het ondernemingsklimaat en de financiële en fiscale omstandigheden in deze contreien niet even stimulerend als in Silicon Valley. Spotify kan andere techondernemers in Europa inspireren om er ook voor te gaan.

En als een land zoals Zweden een bedrijf als Spotify kan voortbrengen, dan moet België dat ook kunnen, toch?