Oprichtster verkoopt succesvolle platform mvslim.com

Hanan Challouki van het communicatiebureau Allyens verkoopt het onlineplatform mvslim.com aan een Londens bedrijf. De site is de jongste jaren uitgegroeid tot een pleisterplek voor moslimmillennials.

Challouki is medeoprichter van Allyens, het communicatiebedrijf dat ze samen met Taha Riani in 2015 uit de grond heeft gestampt. Het zakenblad Forbes heeft hen eerder op de prestigieuze ’30 under 30’ lijst gezet. Ze werken voor klanten als BNP Paribas, Brussels Airport en Colruyt.

Naast Allyens runden Riani en Challouki samen het online platform mvslim.com. De website groeide uit tot een pleisterplek voor een jong en internationaal moslimpubliek. Het is net verkocht aan een Londens bedrijf. Over de deal kan Challouki niet veel lossen. ‘De nieuwe eigenaars willen daar zelf over communiceren.’ Maar het is duidelijk dat het duo een commercieel interessante niche wist aan te boren, dat van de moslimmillennial. De helft van de 26 miljoen moslims in Europa is jonger dan dertig. moslims zijn wereldwijd de snelst groeiende bevolkingsgroep. ‘De combinatie van het platform en het communicatiebedrijf werd te zwaar’, zegt Challouki over de verkoop.

Hard doorwerken

In oktober viert Allyens, dat tien medewerkers telt en een omzet draait van 346.000 euro, zijn vijfde verjaardag. Een ideale aanzet om over haar traject te reflecteren, zegt de onderneemster. ‘De afgelopen jaren stonden volledig in het teken van hard doorwerken. Misschien hebben we wel te weinig tijd genomen om te genieten van onze successen. Dit is het ideale moment om terug te blikken op de hoogtepunten, en op wat we geleerd hebben uit de moeilijke momenten.’

De uitbraak van het coronavirus heeft gaten in haar agenda geslagen. ‘Een aantal campagnes zijn uitgesteld. We hebben gelukkig geen tijdelijke werkloosheid moeten invoeren. Er is nog genoeg werk. En ik heb iedereen de opdracht gegeven een persoonlijk project uit te werken.’ Een medewerker onderzoekt de markt voor ‘inclusieve communicatie’, hoe je als bedrijf meer diverse doelgroepen bereikt door een aangepaste boodschap. Iemand anders buigt zich over nieuwe manieren om efficiënter te werken. Op 'pitchdagen' geven ze collectief feedback op die projecten. ‘Als ondernemer ben je altijd met klanten bezig. Dit is het ideale moment om aan de business te werken en je eigen producten te verbeteren.’

Vrouwelijke ondernemers

Zelf is Challouki bezig met de opnames van een eigen podcast. ‘Dat stond al lang op mijn lijstje, en nu is er tijd.’ Ze lanceert op 1 mei haar eerste gesprekken met vrouwelijke ondernemers onder de naam ‘Wat zij wil.’ Ze spreekt onder andere met Nadira Azermai van Scriptbook, een start-up die met AI het succes van films voorspelt.