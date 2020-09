Oudste Nederlandse krant in de etalage

NDC Media, de uitgever van kranten als Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden, staat te koop. Het overnamehuis Axeco begeleidt het verkoopproces. Dat vernamen De Tijd en Het Financieele Dagblad. De Vlaamse mediagroepen DPG en Mediahuis worden als natuurlijke overnamekandidaten gezien.

NDC (Noordelijke Dagblad Combinatie) is - afgezien van de groep boven het Financieele Dagblad - het enige grotere krantenbedrijf in Nederland dat nog zelfstandig is. Alle andere regionale en landelijke kranten zijn de afgelopen jaren overgenomen door DPG (voorheen de Persgroep) en Mediahuis.

NDC is sinds 2013 in de handen van twee stichtingen: FB Oranjewoud (87%) en Je Maintiendrai (13%). Beide stichtingen behartigen het belang van de Noord-Nederlandse provincies.

Maar NDC heeft al een tijdje financiële problemen. Het aantal abonnementen krimpt gestaag, net als de advertentie-inkomsten. De Noord-Nederlandse mediagroep leed zowel in 2017 als 2018 verlies. In 2017 kleurde het nettoresultaat voor 5,2 miljoen rood, het jaar nadien bedroeg het verlies 4,8 miljoen op een omzet van 115 miljoen (de cijfers over 2019 zijn nog niet beschikbaar).

Pogingen om met digitale abonnementen en andere activiteiten nieuwe inkomstenbronnen aan te boren, hebben tot nu toe niet veel zoden aan de dijk gezet. De eigenaars van NDC moesten de groep financieel bijspringen en de huisbankier ING geruststellen met garanties over de terugbetaling van leningen.

NDC Mediagroep Kranten: Dagblad Van het Noorden, Leeuwaarder Courant, Friesch Dagblad.

Weekbladen in Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Overijssel

Websites: Mensenlinq, TweeNul

Nettoverlies (2018): 4,8 miljoen euro

‘Wanneer we niet binnen twee jaar aantonen zelfstandig verder te kunnen, worden we verkocht’, zei Pier Baarsma, de algemeen directeur van NDC, begin dit jaar. Dat was voordat de coronacrisis toesloeg. Bij NDC was niemand bereikbaar voor commentaar.

Vlamingen op vinkenslag

De Vlaamse mediagroepen DPG (ex-De Persgroep) en Mediahuis worden getipt als mogelijke overnemers wegens hun al grote aanwezigheid op de Nederlandse mediamarkt. DPG geeft in Nederland onder meer al Het Parool, De Volkskrant, Trouw en het Algemeen Dagblad uit, boven op een reeks regionale dagbladen. Mediahuis is er onder meer eigenaar van De Telegraaf en NRC Handelsblad.

De twee Vlaamse mediagroepen treden al jaren buiten de eigen landsgrenzen. Mediahuis kocht de afgelopen jaren onder meer Independent News & Media (INM), de uitgever van de kranten Irish Independent, Sunday Independent en The Belfast Telegraph Saint-Paul Luxembourg, dat onder meer de Luxemburger Wort uitgeeft.

DPG Media versterkte zich vorig jaar in Nederland met de Nederlandse magazines van de Finse uitgever Sanoma. Buiten de eigen landsgrenzen is het ook actief in Denemarken via de mediagroep Berlingske Media.