Overheid mee in bad bij bedrijven Van Coppenolle

Als opnieuw bedrijven van de ondernemers Bart Van Coppenolle en Philip Vandormael (beiden ex-Metris) failliet worden verklaard, kan dat ook de belastingbetaler geld kosten.

Begin deze week raakte bekend dat de ondernemingsrechtbank van Hasselt voorlopig bewindvoerders heeft aangesteld voor vier bedrijven van Van Coppenolle en Vandormael, die het bekendst zijn als de drijvende krachten achter de gewezen Onderneming van het Jaar Metris. Die techonderneming is na een korte beurscarrière in Japanse handen beland en omgedoopt tot Nikon Metrology.

De bewindvoerders vragen de rechtbank de vier bedrijven failliet te verklaren omdat ze niet langer levensvatbaar zijn. Eerder gingen al twee andere bedrijven van het ondernemersduo over de kop, waarna het parket van Hasselt een strafonderzoek begon. De ondernemingsrechtbank boog zich gisteren over het dossier en besloot dat in beraad te nemen. Het vonnis wordt over een week verwacht.

Als ook de vier bedrijven failliet worden verklaard, kost dat niet alleen de aandeelhouders en de schuldeisers geld, maar ook de overheid. Daarop hintten Van Coppenolle en Vandormael maandag in een persbericht waarmee ze reageerden op het nieuws over de voorlopig bewindvoerders. Het persbericht werd verspreid door het tv-bedrijf Choice, hun jongste zakelijke project. Choice staat na een crowdfundingcampagne sinds begin dit jaar op de Brusselse beurs.

In een verduidelijking zegt Van Coppenolle dat schulden van Alpha 11 Belgium, het belangrijkste van de vier bedrijven, ten belope van 1,25 miljoen euro kunnen rekenen op een overheidswaarborg. Het grootste deel (750.000 euro) valt onder de waarborgregeling van de Vlaamse overheid via PMV. De rest (500.000 euro) wordt gegarandeerd door het Europees Investeringsfonds. Dat fonds is in handen van de Europese Investeringsbank, de Europese Commissie en een reeks banken. PMV verkoos geen commentaar te geven.

Van Coppenolle noemt het 'pervers' dat schuldeisers die geen beroep kunnen doen op de waarborgen zullen delen in de klappen bij een faillissement. Hij benadrukt dat een faillissement onnodig is omdat er een plan op tafel lag om 10 miljoen euro vrij te maken voor de schuldeisers van de vier bedrijven. Dat plan hield de verkoop in van aandelen van een vehikel achter Choice.

Van Coppenolle betreurt dat een van de bancaire schuldeisers (KBC, red.) daar niet op wou wachten en de rechtbank inschakelde. Daar staat tegenover dat KBC en andere schuldeisers het al geruime tijd aan de stok hebben met de bedrijven. De rekening voor de overheid loopt op als ook de schulden bij de federale belastingdiensten worden meegeteld. Die lopen, inclusief intresten en boetes, in de miljoenen euro's.