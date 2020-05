Overname brengt oude lettervijanden bij elkaar

Monotype, de eigenaar van enkele van 's werelds bekendste lettertypes, neemt zijn Duitse concurrent URW over van de in Brussel beursgenoteerde groep Global Graphics.

De naam Monotype doet misschien geen belletje rinkelen, maar de lettertypes van het Amerikaanse bedrijf zoals 'Times New Roman' en 'Arial' wellicht wel. Die krijgen er 513 broers en zussen bij door de overname van het Duitse bedrijf URW Type Foundry. De verkoper van dat bedrijf is Global Graphics, de grafische groep die om historische redenen in Brussel genoteerd wordt, maar haar hoofdzetel in 2013 van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde.

De overname is opmerkelijk omdat Monotype en URW elkaar in een ver verleden naar het leven hebben gestaan.

Beide typografische bedrijven ontwerpen lettertypes en grafische elementen die verkocht of in licentie gegeven worden aan andere bedrijven. Zo ontwierp URW de beeldmerken van bekende Duitse bedrijfsnamen als Daimler, Deutsche Telekom en Siemens. Monotype ontwierp onder meer de huisstijl van multinationals als H&M en Domino's Pizza, en de letter- en cijferbeelden op de dashboards van verschillende autofabrikanten.

Rechtszaak

De overname is opmerkelijk omdat Monotype en URW elkaar in een ver verleden naar het leven hebben gestaan. Begin jaren 90 bracht URW verschillende lettertypes op de markt die grotendeels gejat waren van Monotype, onder een naam die verwees naar het origineel. Monotype daagde URW in de VS voor de rechter en won de zaak. Niet wegens het kopiƫren van de lettertypes - die kunnen onder Amerikaanse recht niet beschermd worden - maar wel door de sterke overeenkomsten in de namen van de lettertypes.

Voor vroegere aandeelhouders van Agfa-Gevaert is Monotype geen onbekende. De Mortselse beeldvormingsgroep nam het Amerikaanse bedrijf in 1998 over en herdoopte het tot Agfa-Monotype. Agfa beheerde in die jaren nog een groot gamma lettertypes, ter ondersteuning van zijn activiteiten in drukkerijsystemen.

Die grafische poot werd geleidelijk afgebouwd, waardoor Monotype in 2004 weer doorverkocht werd aan de Amerikaanse private-equitygroep TA Associates. Afgelopen oktober kwam het bedrijf in handen van een andere private-equityspeler, HGGC, die ook de Belgische CRM-specialist Selligent in portefeuille heeft.

Marketing

Global Graphics houdt aan URW een mooie meerwaarde over. De Duitse lettermaker gaat voor 7,5 miljoen euro de deur uit, ruim 3 miljoen meer dan de prijs van 4,2 miljoen die Global Graphics er in 2015 voor op tafel legde. Het bedrijf droeg de voorbije jaren bij aan de winst van Global Graphics.