Overname failliete Corelio Printing bedreigd

De Limburgse drukkerij Moderna wil niet doorgaan met de overname van de failliete sectorgenoot Corelio Printing, gespecialiseerd in magazines. Daardoor zijn 90 geredde banen weer bedreigd.

De vorige week aangekondigde overname van Corelio Printing, een failliete drukker van magazines in Erpe-Mere, springt mogelijk af. De overnemer, Moderna van de familie Bongaerts, ziet de overname niet meer zitten.

Volgens de vakbonden heeft overnemer Eric Bongaerts dat telefonisch bevestigd. Vrijdagochtend zal hij in het bijzijn van zijn advocaten het personeel meedelen dat de persen op vrijdagavond moeten worden stilgelegd.

Rhotoma

Waarom Bongaerts afhaakt, is niet duidelijk. Het bedrijf was herstart onder de naam Rhotoma en klanten werden gevraagd om bestaande contracten te heronderhandelen. Maar het orderboek zou de voorbije dagen zwaar geleden hebben onder die situatie.

Het bedrijf is druk de weekendbijlage van De Standaard en magazines als Linda, Autoweek, de Nederlandse Story, Elle, Marie-Claire en Paris Match België. Dat alle sis goed voor ruim 50 miljoen euro omzet.

Mediahuis

Het afhaken van Bongaerts is een nieuwe episode in de bizarre geschiedenis van het bedrijf. Ooit begonnen als de drukkerij van Het Volk kwam het terecht bij mediagroep Corelio. Die fuseerde tot de grote krantenuitgever Mediahuis.

Pas vorig jaar werd Corelio Printing verkocht aan de Nederlandse Circle Media Group voor 7,5 miljoen euro. Die hyperambitieuze groep nam in twee jaar aan de lopende band drukkerijen over in heel Europa en groeide naar 5.200 werknemers en 900 miljoen euro omzet.