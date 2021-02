Overnames kronen Mediahuis tot miljardenbedrijf

De mediagroep Mediahuis behaalde in 2020 voor het eerst - zo goed als - 1 miljard euro omzet, vooral dankzij overnames in Ierland, Luxemburg en Nederland.

Mediahuis bleef in het coronajaar 2020 op overnamejacht. Het ging shoppen in Luxemburg ('Wort', de grootste krant van het land) en Nederland (Noordelijke Dagbladcombinatie, een groep regionale titels), en kon rekenen op een vol jaar bijdrage van INM, de Ierse krantengroep die het medio 2019 overnam. Dat alles toont zich in de cijfers. Mediahuis krikt zijn omzet gevoelig op, van 857,9 miljoen euro naar 990,5 miljoen euro.

Mediahuis is op een haartje na een miljardenbedrijf geworden en zit daarmee in de slipstream van DPG Media, de andere grote Belgische mediamoloch achter merken als HLN en VTM. Die draaide in 2019 al een omzet van 1,6 miljard euro. Exacte cijfers voor 2020 gaf dat bedrijf nog niet, maar omdat DPG Media in de tussentijd de Nederlandse magazines van Sanoma overnam, kan de omzet rond 2 miljard euro eindigen.

-10 à -20% Reclameomzet Mediahuis spreekt van een daling van de reclameomzet van 10 à 20 procent, afhankelijk van merk en markt.

De adverteerders hielden door de coronacrisis vooral in de eerste lockdown de vinger op de knip. Dat laat zich ook bij Mediahuis voelen. Het bedrijf geeft geen uitgesplitste cijfers, maar citeert dalingen van de advertentieomzet van 10 à 20 procent, 'afhankelijk van het merk en de markt'. Dat zijn cijfers die ongeveer in de lijn van de markt liggen. Eerder gaf Telenet al aan dat de terugval van de reclame- en andere omzet bij zijn tv-dochter SBS 14 procent bedroeg. Een gezamenlijke reclameregie met Mediahuis, Telenet en Proximus moet het tij keren.

Digitale abonnees

'Een deel' van het verlies van de reclameomzet kon de groep naar eigen zeggen compenseren met de verkoop van digitale abonnementen. De Mediahuis-groep telt 1,7 miljoen digitale abonnees. Een op de drie abonnees leest digitaal, vaak wel in combinatie met een papieren weekendkrant. In 2019 was dat nog een op de vier. In Ierland introduceerde Mediahuis in februari 2020 voor het eerst een betalend onlineaanbod: 30.000 mensen betalen nu al voor de nieuwssite independent.ie.

Onze prognoses oogden in het voorjaar 2020 door corona minder goed, maar we eindigden het jaar met een sterkere financiële positie dan ooit. Kristiaan De Beukelaer Financieel directeur Mediahuis