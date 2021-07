PMV en Smartfin stappen in socialemediamanager Willow

Willow, dat een tool heeft ontwikkeld voor geautomatiseerd contentbeheer op sociale media, krijgt 1,5 miljoen euro kapitaal van PMV en Smartfin.

Willow, dat tot voor kort Contento heette, is met de operatie aan zijn eerste institutionele kapitaalronde toe. De start-up werd na de oprichting in 2018 begeleid door imec.istart en haalde in 2019 Alex Brabers (ex-Gimv) en Marc Vanderheyden (ex-Real Software) aan boord als private aandeelhouders. Brabers wordt nu benoemd tot voorzitter.

Een jaar later, in april 2019, stapten ook Anthony De Clerck (Domo Investment Group) en Jan Froyman en Wim Vernaeve (Green Park Investment Partners) in het bedrijf. Nu volgen het Vlaamse overheidsfonds PMV en SmartFin Ventures II, het investeringsfonds rond fintechondernemer Jurgen Ingels. CEO Ludwig Dumont en twee medeoprichters houden samen nog wel de meerderheid in handen.

Willow ontwikkelde een slim algoritme waarmee marketing en communicatie via sociale media grotendeels worden geautomatiseerd. De software speurt bijvoorbeeld naar interessante content om te delen met volgers, kiest de juiste kanalen, plant posts in en genereert rapporten over interacties. De tool is handig voor spelers die te weinig tijd of middelen hebben om te investeren in een menselijke socialemediamanager.

Groei

Met het verse geld wil Willow de komende 18 à 24 maanden groeien van 300 naar zowat 1.000 betalende klanten.

'De oplossing van Willow ligt perfect in lijn met de noden van professionele dienstverleners en ondernemers die begrijpen dat social media belangrijk zijn, maar die niet de ambitie of kennis hebben om er grote budgetten of veel tijd aan te spenderen', zegt Ingels.

Met het verse geld wil Willow de komende 18 à 24 maanden groeien van 300 naar zowat 1.000 betalende klanten, met de nadruk op de Benelux en de VS. ‘Na die periode zullen we een grotere kapitaalronde organiseren’, zegt Dumont.