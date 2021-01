Parijs stut mediareus met staatswaarborg

De waarborg is nodig om banken over de brug te laten komen met broodnodige kredieten voor Lagardère, het zwalpend imperium boven Paris Match en Hachette.

Een rustig nieuwjaar was het niet voor 'Bercy', het Franse ministerie van Economie & Financiën. Het Franse staatsblad Journal Officiel leerde zondag dat Parijs rond de jaarwisseling een staatswaarborg van 465 miljoen euro verleend heeft voor Lagardère. Een waarborg die nodig is om een groep banken over de brug te doen komen met broodnodige kredieten voor het wankele media-imperium.