Parket start strafonderzoek na audit bij VRT

Het Brussels parket heeft een opsporingsonderzoek geopend naar de mogelijke onregelmatigheden die een audit onlangs heeft blootgelegd. Dat bevestigt het parket aan De Tijd.

De centrale anticorruptiedienst van de federale politie had het auditrapport eerder al gekregen, maar het was afwachten of het Brussels parket effectief een opsporingsonderzoek zou openen naar aanleiding van de feiten die in het rapport worden vermeld. Het Brussels parket bevestigt aan De Tijd dat effectief een onderzoek wordt geopend. Maar de parketmagistraat wil nog niet vrijgeven voor welke mogelijke misdrijven het onderzoek is geopend. Er is in deze fase dus nog geen gerechtelijk onderzoek - met een onderzoeksrechter - opgestart.

Een rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke onregelmatigheden heeft pijnpunten blootgelegd in de werking van enkele afdelingen bij de VRT. Het citeert voorbeelden waarbij de procedures en regels zijn omzeild of niet gerespecteerd. Het gaat onder meer om het niet respecteren van de procedures voor openbare aanbestedingen en het ontbreken van bewijsstukken voor betalingen.

‘Een belangrijke aanbeveling uit de audit, is dat er transparantie komt over contracten met schermgezichten en productiehuizen. Constructies om te maskeren hoeveel iemand werkelijk verdient, kunnen niet', zei Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) nog vorige maand in De Tijd. 'Uiteraard is dat rapport niet motiverend voor alle mensen die voor de VRT werken, maar ik ben heel optimistisch. Ik ben dik een jaar bevoegd voor media en ik kan u zeggen dat de VRT er veel beter aan toe is dan toen.'

De VRT geeft een korte reactie op de beslissing van het Brussels parket om een opsporingsonderzoek te starten: 'Als er een onderzoek komt, dan zullen wij natuurlijk onze volledige medewerking geven. Dat is duidelijk.'