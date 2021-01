Paul Gérard nieuwe hoofdredacteur L'Echo

Onder Gérard moet L'Echo nog meer de referentiekrant worden voor ondernemers die van aanpakken weten. 'Bedrijfsinformatie in de brede zin zit in het dna van L'Echo. Samen met de redactie wil ik de krant laten groeien, met speciale aandacht voor de ondernemersgeest die steeds sterker wordt in Franstalig België. Ik wil L'Echo uitbouwen tot een inspiratiebron voor mensen die hun lot in eigen handen willen nemen', zegt hij.

Recordaantal abonnees

'Ik ben blij dat we opnieuw een hoofdredacteur uit onze gelederen hebben gekozen. Het was ons duidelijk, want er is veel talent bij L’Echo. We kijken ernaar uit om met Paul en het hele team samen te werken om de groei van de afgelopen jaren voort te zetten en naar een hoger niveau te tillen. We hebben alle vertrouwen in Paul en in zijn vermogen om L’Echo verder te brengen', zegt Mediafin-CEO Peter Quaghebeur.