Personeel VRT verzet zich tegen ‘doofpotoperatie'

De VRT-vakbonden en de personeelsvereniging ‘Iedereen VRT’ vragen dat het rapport van bemiddelaar Fabiaan Van Vrekhem wordt gedeeld met meer mensen. Er is sprake van een ‘vertrouwensbreuk’ met voorzitter Luc Van den Brande.

HR-adviseur Van Vrekhem had op vraag van de raad van bestuur een rapport opgesteld over het aanslepende conflict tussen directeur media en informatie Peter Claes en de rest van de directie, met voorop gewezen CEO Paul Lembrechts.

Van Vrekhem maakte dat rapport over aan voorzitter Luc Van den Brande, die het niet integraal deelde met de raad van bestuur en met voogdijminister Benjamin Dalle (CD&V). Het personeel noemt dat in een persbericht verbijsterend.

Vertrouwensbreuk

‘Dat Van den Brande achter Peter Claes staat is intussen alom geweten, en zijn volste recht. Wat niet kan, is dat hij cruciale informatie over Claes weigert te delen met zijn bestuur. Als Personeelsfront van de VRT verzetten wij ons krachtig tegen een doofpotoperatie. Dit is een vertrouwensbreuk tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en het personeel waarvan hij mee de belangen dient te verdedigen. Wij stellen ons ook ernstige vragen bij een Raad van Bestuur die een dergelijke gang van zaken tolereert’, klinkt het scherp.

De drie vakbonden en Iedereen VRT roepen Van den Brande op om het rapport integraal te delen ‘met CEO Leo Hellemans, Dalle, de raad van bestuur én een vertrouwenspersoon van het personeelsfront’.

‘De situatie is te ernstig voor politieke spelletjes, spelletjes waarvan de VRT-medewerkers intussen hun buik meer dan vol hebben’, luidt het.

Assessment

Van Vrekhem zelf bevestigt intussen in een reactie aan Belga dat hij zijn rapport over de bemiddelingsopdracht alleen heeft overgemaakt aan Luc Van den Brande. ‘Als dit document onder de openbaarheid van bestuur valt, ga ik ervan uit dat iedereen die wetgeving respecteert, en als het er niet onder valt, zullen er redenen zijn om het niet publiek te maken’, zegt hij.

Van Vrekhem kreeg de opdracht om te kijken of de brokken tussen Paul Lembrechts, Peter Claes en de overige leden van de VRT-directie nog konden worden gelijmd. ‘Het rapport dat ik daarvan heb gemaakt, is een beschrijving van de aanleiding van het conflict’, aldus Van Vrekhem. ‘En als je de aanleiding beschrijft, beschrijf je in wezen het gedrag van de betrokken mensen. Ik heb dus een assessment gemaakt van het conflict en bijgevolg ook van de betrokkenen.’

Het document werd vorige week doorgestuurd naar Van den Brande en afgelopen maandag mondeling toegelicht aan het remuneratiecomité van de VRT. De voormalige bemiddelaar wil zijn eigen mening over het conflict niet delen, die valt onder het beroepsgeheim. ‘Mijn rol was om te bekijken of de breuk herstelbaar was of niet. Het is aan anderen om te oordelen hoe ze daarmee omgaan.’

Machinaties

Van Vrekhem moest zijn rapport niet naar Mediaminster Benjamin Dalle (CD&V) sturen. Vlaams Parlementslid Katia Segers (sp.a) vraagt zich af welke info de minister dan wel heeft gebruikt om te beslissen over het lot van Lembrechts. Volgens haar speelt Van den Brande de grootste rol in het verhaal. ‘Hij gedraagt zich als voorzitter, ceo en minister tegelijk. Dalle is niet sterk genoeg om daar tegenin te gaan’, zegt ze. Segers wil woensdagmiddag in het parlement inzage in het bemiddelingsrapport eisen.