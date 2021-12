Peter Van de Veire: Ochtendicoon verlaat zijn creatie

Daags na zijn 50ste verjaardag liet MNM-radiomaker Peter Van de Veire weten dat hij er de brui aan geeft bij de jongerenzender van de VRT. Maar echt van de radio verdwijnen lijkt er niet in te zitten.

'Vijftig worden en nog op MNM presenteren, dat lijkt me niet echt te kloppen. Da's redelijk absurd, ik besef dat.' Toen Peter Van de Veire vijf jaar geleden in de krant Het Laatste Nieuws gepolst werd naar zijn toekomst bij de jongerenzender MNM, voorspelde hij het al. Daags nadat hij op de radio zijn vijftigste verjaardag had gevierd, kondigde hij donderdag zijn afscheid van de zender aan.