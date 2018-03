Playboy laat zich betalen met cryptomunten

Wie de beroemde diepgaande interviews uit Playboy online wil kopen, kan dat in de toekomst met cryptomunten doen.

Daarnaast biedt Playboy de kans om die munten - de zogenaamde Vice Industry Token - te verdienen door specifieke content te bekijken of door reacties te plaatsen.

Op de onlineplatformen van Playboy komen maandelijks meer dan 100 miljoen bezoekers. Die mooie cijfers staan in schril contrast met de papieren tegenhanger van het blad. Sinds de dood van topman Hugh Hefner vorig jaar in september is de controle van het bedrijf overgegaan naar de grootste aandeelhouder, het investeringsbedrijf Rizvi Traverse. Dat zou volgens insiders van plan zijn het papieren magazine uit te laten doven.