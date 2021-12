Plopsa strijkt neer in Tsjechië: 'Bijna hersteld van pandemie'

Plopsa heeft deze week zijn eerste pretpark in Tsjechië geopend. Nog twee andere in Polen zijn op komst. ‘We blijven zwaar investeren.’

Plopsa - een onderdeel van Studio 100 - ontvangt deze week de eerste bezoekers in zijn gloednieuwe indoorpretpark in Praag: Majaland Praha, met Maya de Bij in een centrale rol. Bezoekers kunnen zich uitleven in een vijftiental attracties waaronder een achtbaan, zweefmolen, botsauto’s en een vrijevaltoren. Plopsa stond in voor het ontwerp en de bouw van het park, maar laat de uitbating over aan een lokale partner.

Voor Plopsaland staat de teller daarmee op negen parken, in Tsjechië, België, Nederland, Duitsland en Polen, waar het bedrijf volop in opmars is. In Warschau wordt volgend jaar nog een park opgeleverd, en de bouwstart van een derde in Gdansk is voor binnenkort.

We krijgen aanvragen uit de hele wereld om iets te doen. Dat gaat van Maleisië tot China, maar we kunnen niet alles doen met onze middelen. Steve Van den Kerkhof CEO Plopsa

Enkele jaren geleden werd beslist volop in te zetten op de expansie in Oost-Europa, waar pretparken momenteel vooral veredelde speeltuinen zijn, als die er al zijn. ‘We krijgen aanvragen uit de hele wereld om iets te doen. Dat gaat van Maleisië tot China, maar we kunnen niet alles doen met onze middelen. De keuze viel op Oost-Europa', zegt CEO Steve Van den Kerkhof.

'Kijk naar Polen, een land met 40 miljoen inwoners, maar het pretparkbezoek is er slechts een tiende van bij ons omdat er geen aanbod is. Dan weet je dat er potentieel is. Er is daar weinig of niets. De regio is nog grotendeels braakliggend terrein voor professionele groepen zoals wij. De volgende landen zijn mogelijk Kroatië en Roemenië.’

Van den Kerkhof zegt het investeringsritme van de voorbije jaren - 50 à 75 miljoen euro per jaar - aan te houden. In Mechelen wordt gewerkt aan een immens zwemparadijs van 40 miljoen euro. In De Panne komt er het nieuwe indoorgebied Circus Bumba bij, en in Coo zijn er plannen voor een hotel met uitzicht op de watervallen.

Weer op koers

Plopsa laat zich niet afschrikken door de pandemie, die vorig jaar een kater opleverde. Het bedrijf slikte in 2020 voor het eerst in 20 jaar verlies. Het aantal bezoekers en de omzet halveerden.

We hangen mee aan de jojo. We hebben daarmee leren leven, al heb ik mijn bedenkingen bij de maatregelen. Steve Van den Kerkhof CEO Plopsa

Intussen zit Plopsa opnieuw op koers. ‘2021 was niet zo slecht. We zijn bijna hersteld. We gaan dit jaar weer naar 75 miljoen euro omzet. Dat is evenveel als in 2019, maar deze keer wel met inbegrip van enkele maanden omzet van een nieuw park en een nieuw hotel’, klinkt het.